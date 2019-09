Ven expertos riesgo en rentas por paquete

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) busca que a partir de 2020 los arrendadores cumplan con el pago del gravamen por concepto de renta de un inmueble. Sin embargo, el socio del Instituto de Administración de Inmuebles, Federico Sobrino, señala que no habrá cambios significativos en primera instancia.

En el Paquete Económico presentado por la secretaría el 8 de septiembre al Congreso de la Unión se incluyeron iniciativas para modificar algunas disposiciones de la Ley del ISR, del Impuesto al Valor Agregado IVA y del IEPS.

Con la finalidad de evitar la omisión, se propone establecer en la Ley del ISR que en las sentencias del orden civil donde se condene al arrendatario al pago de rentas vencidas, el juez requerirá del acreedor el CFDI para poder percibir el monto atrasado, además de evitar una acusación ante el SAT.

No obstante, en un principio no habrá un cambio sustancial, menciona Sobrino, ya que "el juez, al ser Poder Judicial, no tiene autoridad ni posibilidad alguna de solicitarle a otra autoridad, en este caso el SAT, saber si se expidieron los CDFI o no". La única solicitud de documentos que puede encomendarse a un tercero debe estar ligada a un conflicto jurisdiccional, aclaró.

La mayor parte de arrendadores de locales comerciales otorgan el CFDI porque esta renta no está exenta de IVA, pero en el sector alquiler de casa-habitación muy pocos se dan de alta ante el SAT y evaden impuestos, de acuerdo con la plataforma Propiedades.com.

Estudios realizados por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) revelaron que la tasa de evasión estimada en el ejercicio fiscal 2016 fue de 73.5%, lo que representa 0.1% del PIB nacional.