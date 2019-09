Ven necesaria más difusión a centros de transferencia

Elizabeth Pérez Alemán, regidora y presidenta de la Comisión de Servicios Públicos en el cabildo de Torreón, admitió que es necesaria una "mayor difusión" de parte del municipio en el tema de los Centros de Transferencia de desechos.

Se refirió a situaciones como las ocurridas la semana pasada en el lecho del seco del río Nazas, en el que carromateros siguen dejando escombros y otros desechos en pleno día, esto a pesar de que en diversos puntos de la ciudad existen centros de transferencia de desechos y sin costo alguno.

"Desgraciadamente se siguen dando ese tipo de situaciones que pues, nos afectan a todos por ser un tema de limpieza, de orden, creo que tenemos que diseñar alguna especie de campaña específica para ese tipo de centros, seguramente lo vamos a plantear en estos días".

La regidora analizó la situación de los carromateros, de quienes dijo "posiblemente sigan teniendo algunas dudas respecto a los centros", esto en referencia a ciertos comentarios que se han ventilado desde ese gremio.

"Creo que siguen pensando que se les cobra y no es así, no se les cobra ni un peso por ir a dejar ahí sus desechos, están en toda la ciudad (los centros) y realmente no se les pide otra cosa... tenemos que trabajar para que sepan que deben de usarlos".

Pérez Alemán anunció además que en el mes de diciembre realizarán un análisis detallado de lo recolectado a través de cada centro, con datos en mano podrían proponer la reubicación de algunos hasta sectores diferentes, principalmente cerca del lecho seco del Nazas y en la zona norte del municipio.

