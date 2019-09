De secretario de Trump... ¡A bailarín!

No hay nada mejor en esta vida que hacer lo que a cada quien le gusta y eso lo sabe el político norteamericano Sean Spicer.

Tras haber trabajo durante seis meses como secretario de prensa de Donald Trump, Sean cambió los trajes por las lentejuelas.

El pasado lunes, Spicer apareció en el programa Dancing With the Stars, de la cadena estadounidense ABC.

El político fue el segundo en participar. Con un pantalón blanco, camisa verde bailó el tema Spice up your life, de las Spice Girls, a ritmo de salsa.

Sean movió su cuerpo junto a la bailarina Lindsay Arnold. Él batalló un poco para seguirle el ritmo, sin embargo, logró salir airoso de la presentación.

Pese a ello, el político no convenció a los jueces, algo que ya se anticipaba porque la propia Lindsay comentó que, "la habilidad para el baile de Spencer es desastrosa".

El miembro del Partido Republicano obtuvo una puntuación de 12. Quedó en el penúltimo lugar de la clasificación.

Aunque no convenció, los jueves de Dancing With the Stars, calificaron el número de Sean como divertido y "extrañamente entretenido".

De acuerdo con el diario El País, con esta incursión en el programa de televisión, Spicer trata de mejorar su imagen dañada durante los meses que trabajó en la Casa Blanca.

"Se hizo famoso en Washington por acusar constantemente a los medios de comunicación de mentir, por ejemplo, con el número de participantes en la investidura de Trump en enero de 2017. Además, insultó a varios periodistas, como Jim Acosta de la CNN, al que le dijo que tenía 'cero inteligencia'", menciona el diario.

Cuando la cadena ABC anunció la aparición de Spicer en el concurso, los demócratas lo valoraron como una estrategia para blanquear su imagen.