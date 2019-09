Taylor Swift hará historia en la NFL

La que sigue imparable y cosechando éxitos en su carrera musical es Taylor Swift.

La cantante estadounidense anunció una serie de conciertos que ofrecerá entre junio y agosto del próximo año, que incluye presentaciones en Brasil, así como en el SoFi, el nuevo estadio de los Rams y los Chargers de la NFL en Los Ángeles, California.

De esta manera, la intérprete de You need to calm down pasará a la historia como la primera mujer en dar el concierto de apertura en un estadio de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

La popular artista comenzará sus presentaciones el 20 de junio en Werchter, Bélgica, y continuará en Alemania, Noruega, Dinamarca, Polonia, Francia y Portugal.

Luego de su recorrido por diversas plazas de Europa, la cantante ofrecerá un concierto el 18 de julio en el Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil, la casa del equipo de futbol Palmeiras.

El único espectáculo que había ofrecido en el país Sudamericano fue el 13 de septiembre de 2012, cuando concluyó su tour Speak now, en el Citibank Hall de Río de Janeiro. Posteriormente, la intérprete de Speak now y Blank space se trasladará a Estados Unidos, donde actuará en Los Ángeles, California, para cantar en el estadio SoFi Stadium, el 25 y 26 de julio, como parte del Lover Fest West.

También se presentará en el Lover Fest East, que se llevará a cabo el siguiente fin de semana, esto es, el 31 de julio y 1 de agosto, en el Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts.

Parece ser que este es el año de Swift, pues lanzó su séptimo álbum de estudio, Lover, y en la primera semana ya logró convertirse en el disco más vendido del año.

Y además de su tour, la cantante ha encontrado tiempo para regresar a uno de los programas más famosos de la televisión: The Voice USA de NBC.

La diva pop es una de las asesoras clave de la Temporada 17. Ella no tendrá ningún equipo, sino que ayudará a los concursantes de los equipos de Kelly Clarkson, John Legend, Blake Shelton y Gwen Stefani a prepararse lo mejor posible las canciones de las rondas eliminatorias.

Ha sido John Legend y Blake Shelton los que han dado la noticia este lunes, a través de las redes sociales para alegría de todos los fans de Taylor. Eso sí, hasta finales de octubre no podrán verla en el programa (que es cuando comienzan las rondas eliminatorias).

Taylor ayudará a los entrenadores a preparar a sus concursantes con sugerencias.