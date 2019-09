Mary Boquitas hará serie de lo que vivió con Gloria Trevi y Sergio Andrade

A través de su sencillo Si no te gusta lo que soy, la cantante María Raquenel Portillo (Mary Boquitas) busca promover la aceptación y el amor propio, principalmente entre los jóvenes que tratan de imitar estándares sociales.

En su incursión al género ranchero, la también actriz indicó que ese tema es su forma de enviar un mensaje positivo, tras las inseguridades que ha tenido que superar, luego del escándalo del llamado clan Trevi-Andrade.

"Aunque es un tema que me llega a mí como mujer, también me pongo del otro lado, es un mensaje más humanitario: 'esto es lo que tengo, esto es lo que puedes ofrecer'; hay situaciones a nivel social que te marcan, como el racismo, el bullying, hay quienes se matan de hambre para cumplir con las expectativas de los demás. Actualmente, ¿quién no ha sido rechazado?", dijo en entrevista.

Para Raquenel este tema es su forma de transformar las situaciones negativas que vivió cuando su vida fue afectada al ser detenida el 13 de enero de 2000 y enviada a prisión junto con Gloria Trevi, acusada por corrupción de menores, secuestro y abuso de Karina Yapor.

Lo que estoy haciendo es cambiarlo a positivo y llevar una misión para ayudar a la gente…”. — RAQUENEL PORTILLO, cantante

"Me siento una mujer muy agradecida y bendecida, a pesar de las cosas que viví, pasé por muchísimo sufrimiento, que en un momento determinado pensé que había sido inútil, pero he podido transformarlo en bendición".

En ese sentido, indicó que, a través de su música, "quiero decirle a la gente que de esa experiencia tan terrible y tan triste que destrozó gran parte de mi vida, he podido salir adelante, y si yo pude tú también, cualquiera puede".

A través de su música, lo que la cantante busca es orientar tanto a los padres como a las jovencitas que buscan destacar en el medio del espectáculo para que no caigan en experiencias como las que ella vivió cuando formó parte del llamado "clan Trevi-Andrade". "Lo que estoy haciendo es cambiarlo a positivo y llevar una misión para ayudar a la gente… Desafortunadamente, los abusos de parte de la gente con poder no termina, todos los días salen nuevas noticias de ciertos productores, de managers sobre eso; sigue sucediendo", puntualizó.

En ese sentido, resaltó la importancia de los padres de inculcarles el amor propio a los hijos y el valor de lo que está bien y lo que no, lo que de ninguna manera pueden permitir e instruirlos sobre dónde están los límites.

"Crecí con los cuentos de hadas y fui educada en una escuela católica; me metieron en la cabeza el amor incondicional, que todo lo puede, todo se vale y si no haces algo está el castigo. Actualmente, muchos chicos siguen creciendo con miedo y con una educación que no es la mejor arma para el mundo real".

María Raquenel quiere llevar a la pantalla su verdad sobre las experiencias que vivió hace más de 20 años con Gloria Trevi y Sergio Andrade.

"Ha sido una historia muy manoseada, todo el mundo habló de eso, pero me gustaría que se supiera la verdad por mí".

Señaló que el proyecto, que aún está en etapa de preproducción, aunque removerá una etapa difícil de su pasado, tiene el objetivo de que los jóvenes vean lo que alguien tuvo que pasar para lograr sus sueños creyendo en una historia de amor que resultó todo lo contrario.