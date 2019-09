Se quejan de carretera de cuota, 'poncha llantas'

El mal estado de la carretera de cuota Gómez Palacio-Jiménez sigue destrozando las llantas de los vehículos.

En diciembre de 2017, El Siglo de Torreón publicó que más de 50 vehículos habían sufrido desperfectos en sus llantas a consecuencia de los baches que había en esta rúa, bajo el encabezado "Una vía de cuota e 'imposible'".

A casi dos años de la publicación, la situación continúa. Este fin de semana, la camioneta de Gerardo Sánchez se quedó varada debido a la ponchadura de una de sus llantas.

"Saliendo de la caseta de Ceballos, en el kilómetro 142 hay unos baches tremendos, me destruyeron la llanta, el rin de la llanta y la parte de la caja, todo eso me lo echaron a perder, de regreso, en el mismo lugar me tocó ver otras dos unidades una Liberty y una Cherokee con la misma situación, las llantas destrozadas", narró.

Dijo que conoce la precisión del kilómetro, porque es justo pasando la caseta donde cobran para darle mantenimiento a la carretera. Molesto, mencionó que además de la pérdida del dinero por la reparación la cual le salió en 1,800 pesos y el tiempo invertido, el mal estado de la carretera pone en riesgo de la vida de las personas, lo que no se debe permitir.

En el recorrido que hizo El Siglo de Torreón en diciembre de 2017, se constató que desde el kilómetro 175, hasta la caseta a Ceballos (con dirección de Jiménez a Gómez Palacio) había baches de gran profundidad. En aquel entonces Capufe, quien tiene la concesión de la carretera, dijo que ya estaba en reparación.

"La realidad es como se dice vulgarmente, nada más le dan una pasadita, una boleada y a la primer lluvia se vuelven a destapar", dijo Gerardo.

El afectado comentó que buscará ejercer acciones legales con la intención de que no se siga poniendo en peligro la vida de quienes transitan por esta carretera.