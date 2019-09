Limpian estanque en parque Viesca

Ante el reporte de un importante número de peces dentro del estanque del parque Recreativo Juan Guerra del municipio de Viesca, el Ayuntamiento se dio a la tarea de implementar acciones de limpieza y desinfección.

Este lunes, regidores y la alcaldesa Nadia Jaramillo, acudieron al lugar para observar la situación y comenzar de manera inmediata con las tareas de retiro de los peces muertos, así como la toma de muestras del estanque, en el cual, según información de la administración municipal, los días 14 y 15 de septiembre, comenzaron a aparecer un gran número de peces muertos.

Fueron cerca de dos mil peces de las especies de: mojarras, tilapias y bagres, los que murieron entre una sustancia blanca y aceitosa que se visualizaba al verlos flotar sobre el agua.

"Se roció de líquido el estanque, de el cual ya se tomaron muestras para analizar y se están tomando todas las medida necesarias para dar con el o los responsables de este acto vergonzoso", señaló la Presidencia Municipal mediante su comunicado.

De igual forma, las autoridades municipales manifestaron que al parecer un grupo de personas que visitaron el parque el pasado domingo, arrojaron al lago botellas de plástico con insecticida para plagas del algodonero, lo cual se confirmará luego de que la Jurisdicción Sanitaria No. 6, a cargo de César del Bosque, dé a conocer los resultados de las muestras que se tomaron.

Debido a esta situación, la administración municipal exhortó a la ciudadanía tomar conciencia en este tipo de acciones y cuidar este recreativo de convivencia familiar.

Respecto a este caso, algunos habitantes y asiduos visitantes a este parque, señalaron que al estanque no se le había dado mantenimiento durante mucho tiempo, al igual que el descuido en la vigilancia del mismo, a hecho que quienes acuden al lugar puedan realizar actos que vandalizan las especies que viven en este lago, como es el caso recién ocurrido.

"Yo visitó este sitio y he visto el descuido en el que tienen el parque, al lago no se le da mantenimiento, esta demasiado sucio, al igual que la vigilancia deja mucho que desear, por que no se ve mucho, tan así fue que paso lo que paso y nadie se dio cuenta", señaló el señor Roberto Macías.

Por lo anterior, los visitantes a este sitio piden a las autoridades lleguen al fondo de este caso para castigar a los responsables, pero sobre todo diseñen mejores estrategias para el cuidad del parque y las especies que viven en el.