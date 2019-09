Mentes con Alas celebra 15 años de brindar ayuda

Mentes con Alas es una asociación civil que atiende a adultos con parálisis cerebral y celebra en 2019 su aniversario 15 de brindar atención y servicio a la sociedad lagunera.

Con un modelo de trabajo propio, esta asociación recibe día a día a 29 personas en las áreas de rehabilitación, psicología socio-emocional, talleres lúdicos y académicos, así como en el área productiva.

En su portal de Internet se explica que la parálisis cerebral no es una enfermedad, por lo cual no se contagia, no se hereda y no hay medicina que pueda curarla; se trata pues de una condición especial de vida que permanentemente acompaña a la persona.

Ruth Berlanga de Ávila, directora general de Mentes con Alas, recordó que la asociación nace del amor a su hijo Fernando, quien tiene un daño neurológico (parálisis cerebral). Dijo que viendo que su hijo iba creciendo y haciéndose adulto no encontró en la región una institución especializada que le dieran opciones de vida para seguir desarrollándose y seguir aprendiendo.

Reconoció que existen asociaciones que hacen muy buen trabajo con la discapacidad en la zona, pero no están especializadas en la parálisis cerebral, por lo que nace de la necesidad de crear algo y surge finalmente Mentes con Alas.

Fue el 31 de agosto de 2004 cuando decidió abrir un espacio en su casa y brindar en ese lugar terapias a adultos que tengan parálisis cerebral, cuyas edades fueran de 21 años en adelante.

Relató Berlanga de Ávila que comenzaron los trabajos con 5 adultos con esta condición de vida, la cual limita el movimiento de sus extremidades y en el habla, manifestándose en 4 diferentes grados. "El más común es el espástico (caracterizada por la imposibilidad de relajar los músculos o tenerlos rígidos)."

Hoy en día Mentes con Alas atiende 29 adultos con parálisis cerebral, debido a que cada uno de ellos requieren una entera atención del personal por las limitaciones de su cuerpo, más no de su mente, por lo que las personas comprenden todo y demandan cuidado de sus necesidades.

La directora general de la asociación refirió que tienen la opción de aceptar no más de 2 nuevos ingresos por semestre, teniendo una lista de espera para poder entrar.

Precisó que más del 60 por ciento de la población que es reciben en Mentes con Alas proviene de colonias marginadas y de ejidos de la región, por lo que para muchos de ellos el gran reto es el poderlos transportar diariamente para que reciban sus terapias y rehabilitación.

Indicó que los beneficiarios no pagan nada, por lo que se les hace un estudio socio económico y los que pueden dan una aportación simbólica.

Las personas acuden a recibir sus terapias en un horario de 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde los lunes y viernes, en tanto el resto de los días el horario se amplía hasta las 6 de la tarde.

El modelo de trabajo propio que se ha venido construyendo a lo largo de estos años les permite tener un programa completo para rehabilitación física, de lenguaje y ocupacional.

Los adultos reciben también talleres lúdicos en pintura, música, teatro, entre otros. Se indicó que también tienen talleres de computación, lectura, ajedrez y lectoescritura.

Dentro del área productiva, Berlanga de Ávila comentó que es un espacio de trabajo en donde las personas elaboran bolos para vender desde hace 12 años, por lo que reciben un bono en Navidad a cambio, pero que a partir de este año recibirán un pago mensual.

Declaró que es importante para las personas no estar solos ni aislados de los demás, sino que estén acompañadas por otras personas semejantes a ellos, lo cual "brinda seguridad una gran seguridad y te planta como persona en el mundo".

Luego de mencionar que reciben una capacitación profesional constante el personal, confesó que tienen un gran sueño en 2020: lograr la tercera publicación de un libro en donde las personas hablan de su vida, del amor, sueños, miedos y retos que viven día a día.