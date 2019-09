Chocan Cruz Azul y Tigres en la final de la Leagues Cup

- Cruz Azul y Tigres definirán hoy al primer campeón de la Leagues Cup en el Sam Boyd Stadium de Las Vegas.

Será en punto de las 21:30 horas, (tiempo del centro de México) cuando el conjunto celeste y el cuadro neoleonés busquen el título, en un duelo que se espera intenso y disputado, por la calidad de las plantillas de ambos equipos.

Pero ninguno llega en su mejor momento, la Máquina debido a la salida del técnico Pedro Caixinha y del director deportivo Ricardo Peláez, quienes tenían este torneo como uno de sus tres objetivos en el semestre, junto a la Supercopa, ya conquistada, y la Liga.

Ahora, bajo las órdenes de Robert Dante Siboldi, Cruz Azul disputará su primera final, aunque lo hará después de igualar sin goles con Veracruz, el peor equipo de la Liga MX, para hilar su cuarto partido sin ganar, y demostrar un funcionamiento que genera dudas.

Los jugadores que regresan luego de ausentarse ante Veracruz son los argentinos Milton Caraglio y Guillermo "Pol" Fernández, el primero con amplias posibilidades de volver a la titularidad y ser el hombre gol que necesita la Máquina.

En la primera edición del torneo, el cuadro celeste venció 2-0 a Chicago Fire en cuartos de final y 2-1 a Galaxy de Los Ángeles en "semis".

Tigres, por su parte, llega a este duelo con la motivación de buscar ser el primer monarca del certamen internacional, pero con la obligación de mostrarse y ser contundente, algo de lo que ha carecido en la Liga MX.

Aunque están en la zona de liguilla en el torneo mexicano, el equipo que dirige Ricardo Ferretti suma cinco empates consecutivos, todos 1-1, por lo que está urgido de volver a la senda del triunfo y ésta es una inmejorable oportunidad.

Para llegar a la disputa por el título, los felinos derrotaron por la mínima diferencia al Real Salt Lake en cuartos de final y dejaron en el camino al América por 5-3 en serie de penales.

El vencedor escribirá su nombre en la historia al ser el primer monarca de la Leagues Cup, torneo que tiene confirmada su segunda edición en 2020, pero con la participación de 16 equipos, ocho de la Liga MX y ocho de la MLS.

En rueda de prensa previa a la final, el "Tuca" comentó que en su pensamiento y en el del equipo sólo está la final.

"Es la primera final para nosotros, hay que ver lo que se ha hecho o no, trabajamos el día a día y el pensamiento de todos es que es nuestra primera final, no existe otra. Vamos a buscar, intentar y ojalá podamos lograr una vez más hacer las cosas bien y no sólo merecer, sino lograr el título".

Por su parte, Siboldi dijo que en Cruz Azul: "Estamos preparados y listos para enfrentar con mucha humildad y mucho orgullo este partido y poder hacer las cosas bien y ganar merecidamente".

Sin importar el título en disputa o la sede, reiteró que para la "Máquina" lo más importante es el siguiente partido.

"Para nosotros lo más importante es el partido que sigue y ahora es una final, lo vamos a tomar tal cual representa una final, sea en México, Estados Unidos, lo más importante es el buscar, seguir generando y tendiendo opciones de llegar a las finales y poder lograr los títulos que la institución, por historia, ha merecido", dijo.