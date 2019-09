LLENA DE BACHES

Carretera

Poncha llantas

El mal estado de la carretera de cuota Gómez Palacio-Jiménez sigue destrozando las llantas de los vehículos. En diciembre de 2017, La i publicó que más de 50 vehículos habían sufrido desperfectos en sus llantas a consecuencia de los baches.

A casi dos años de la publicación, la situación continúa. Este fin de semana la camioneta de Gerardo Sánchez se quedó varada debido a la ponchadura de una de sus llantas. "Saliendo de la caseta de Ceballos, en el kilómetro 142 hay unos baches tremendos, me destruyeron la llanta, el rin y la parte de la caja, todo eso me lo echaron a perder, de regreso, en el mismo lugar me tocó ver otras dos unidades, una Liberty y una Cherokee con la misma situación", dijo.