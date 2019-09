'Slater' y 'Jesse' vuelven en la secuela de Salvados por la campana

Los actores Mario Lopez y Elizabeth Berkley volverán a interpretar a los personajes que los dieron a conocer, “Slater” y “Jesse”, en la secuela que se prepara de la serie Salvados por la campana.

La producción, que llegará a la plataforma de streaming de NBCUniversal, Peacock (2020), está en pláticas además para incorporar a Mark-Paul Gosselaar, que personificó al protagonista “Zack Morris”, informó Deadline.

De acuerdo con el portal, Lopez y Berkley, quienes además fungirán como productores de la nueva serie de comedia que escribe Tracey Wigfield, regresan como “A.C. Slater” y “Jesse” en un nuevo rol, el de padres.

Creada por Sam Bobrick y desarrollada por Peter Enge, Salvados por la campana se estrenó en la televisión el 20 de agosto de 1989. Luego de cuatro temporadas y 87 capítulos, la emisión llegó a su fin el 22 de mayo de 1993.

Además de los actores antes mencionados, la serie también fue protagonizada por Tiffani-Amber Thiessen, como “Kelly”; Lark Voorhies, quien personificó a “Lisa”; y Dustin Diamond, quien dio vida al nerd “Screech”.

Este año, Mario Lopez participó en las series The other two, Brooklyn Nine-Nine, The Rookie y Elena of Avalor. Elizabeth Berkley por su parte, apareció por última vez en la televisión en 2016 en New girl.