La familia de 'This is Us' crece, se incorpora Tim Matheson

El actor, director y productor estadunidense Tim Matheson se convertirá en un personaje recurrente para la cuarta temporada de la serie dramática que aborda la vida familiar, This is Us.

De acuerdo con The Hollywod Reporter, Matheson, quien es recordado como “Eric Stratton” en la cinta Animal House, interpretará al padre nunca antes visto de “Rebecca”, personaje al que da vida Mandy Moore. En temporadas pasadas, This is Us presentó a “Janet Malone” (Elizabeth Perkins) la madre de "Rebecca” que tiene una relación tensa con su hija, quien ha insinuado en algunas ocasiones que es más cercana a su papá. Luego de tres entregas, los fans conocerán finalmente a “Dave” y la relación que lleva con la matriarca de los “Pearson”, personaje en el que, de acuerdo con reportes, se centrará la nueva entrega. En su carrera, Tim Matheson ha participado en series como Bonanza, CSI y The good fight, además de prestar su voz para Jonny Quest, Scooby-Doo! Mistery incorporated. Este año se le vio en el cine en Childs Play. La cuarta parte de esta historia, creada por Dan Fogelman y que protagonizan también Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz y Justin Hartley, se estrenará el 24 de septiembre por la señal NBC. This is Us en su tercera entrega recibió nueve nominaciones al Emmy. La producción suma además nominaciones al Globo de Oro, Peabody Awards, NAACP Image Award, People's Choice, Screen Actors Guild Awards y TCA.