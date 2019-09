Cuánto gastan los mexicanos para ver sus películas y series

Del total de usuarios mexicanos que cuentan con servicios de vídeo Over The Top (OTT) que se transmiten por internet, como Netflix o Amazon Prime Video, cuatro de cada 10 señalaron que pagan hasta 199 pesos mensuales por tener una cuenta, de acuerdo con la Primera Encuesta 2019, Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Sin embargo, hay personas que pagan hasta el doble o más por estos servicios. La encuesta reveló que el desembolso de entre 200 y 400 pesos es realizado por tres de cada 10 usuarios, mientras que sólo uno de cada 10 paga más de 400 pesos al mes.

Los mexicanos se conectan a internet principalmente para utilizar WhatsApp, hacer video llamadas, revisar su correo electrónico, realizar compras en línea o acceder a sus redes sociales, aunque 30% de usuarios destinan su tiempo en la web para ver sus películas y series favoritas.

De este segmento, seis de cada 10 pasan hasta dos horas diarias viendo contenido en plataformas de video, mientras que tres de cada 10 dedican de tres a cinco horas del día y sólo uno de cada 10 dijo ocupar más de cinco horas en esta actividad.

Las personas mayores a 50 años son quienes pasan más tiempo en plataformas OTT, puesto que siete de cada 10 se conectan un promedio de dos horas diarias. En tanto, cuatro de cada 10 usuarios de entre 25 y 34 años utilizan sus dispositivos de tres a cinco horas para este fin, siendo la mayor cantidad de personas que utilizan esos servicios durante ese lapso.

Además, cuatro de cada 10 usuarios de distintas edades mencionaron que ven más de un capítulo de alguna serie al día, pero la proporción aumenta entre las personas de entre 25 y 34 años, ya que la mitad de esa población disfruta de al menos un capítulo de su serie favorita.

Por otro lado, de los usuarios que respondieron no tener una cuenta OTT, cuatro de cada 10 dijeron no estar interesados en este tipo de servicios, y tres de cada 10 afirmaron no necesitarlos.

De acuerdo con el Índice General de Satisfacción (IGS) dado a conocer por el IFT, los usuarios se encuentran satisfechos con el servicio de televisión de paga, dándole una calificación de 71.2 sobre 100, a pesar de que las plataformas OTT tienden a ser más económicas, según expertos.