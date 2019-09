Christopher Uckermann enfocará su fama en el altruismo

Sin descuidar su desarrollo como cantante, músico y actor, Christopher Von Uckermann dijo que de ahora en adelante enfocará su fama en pro del altruismo y en defensa de los animales.

Así lo analizó luego de participar en la reciente campaña de PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) Latino, que defiende a las orcas y delfines que viven bajo estanques de concreto como atracción del público en los parques acuáticos.

“Al paso del tiempo, me he dado cuenta de que lo más importante para mí es enfocar mi carrera hacia algo altruista que defienda cualquier causa que transforme la conciencia de las personas”, comentó a Notimex el exintegrante del grupo RBD.

Precisó que “Corky” es una orca que fue secuestrada en 1969. Ella vivía en el océano y ha pasado los últimos 50 años de su vida en un tanque de Seaworld, en Canadá, lo cual le parece un acto criminal.

“Es un tema que me mueve mucho. Tan sólo pensar que una orca puede estar 50 años encerrada en un estanque, me hace sentir cómo es que estos animales desarrollan cierta psicosis, es una verdadera locura, no hay peor sufrimiento que ese”.

Von Uckermann, quien triunfó al lado de RBD en países como Brasil, Colombia, Argentina, España y México, entre otros, dijo que se pone la camiseta para evitar que ocurra más esta situación e invitó a la gente a reflexionar para que no asista a este tipo de entretenimiento.

“Cerca de cuatro horas estuve sumergido en un estanque para vivir la experiencia, pero no se compara. Sentí cierta ansiedad estar bajo el agua, pero insisto, nada tiene que ver con estar toda una vida bajo esas condiciones. Por favor, recapacitemos, no las dejemos morir así”.

El actor informó que en enero de 2020 se estrenará la segunda temporada de la serie Diablero, que junto a Horacio García Rojas protagoniza para Netflix. Adelantó que el cura que interpreta, “Ramiro Ventura”, ahora se convertirá en superhéroe.

“Se descubre que él tiene una familia que antes no conocía, pues creyó haber perdido a todos sus seres queridos en un accidente. Ahora tiene una razón más para vivir entre los diableros y decide hacer un cambio”.

Las escenas que realizó fueron de mayor reto. “Los puppets que fungen de monstruos estuvieron presentes en el set. Ahí se hizo la caracterización, por lo que a veces entrábamos a grabar a las seis de la tarde y terminábamos a las seis o siete de la mañana. El desafío fue no dormir mucho”, relató entre risas.

Finalmente, Christopher Von Uckermann informó que produce un proyecto musical en conjunto con un amigo. Se titula “Sutil universo”, que es una combinación de guitarras rítmicas con funk y lo presentará el 9 de octubre próximo, mientras que el 25 de este mes estrenará la película “El hubiera sí existe”, al lado de Ana Serradilla.