Ric Ocasek falleció de forma prematura e inesperada, asegura familia

Ric Ocasek murió de forma “prematura e inesperada”, expresó la familia del vocalista y líder de la banda de new wave The Cars, quien falleció el pasado domingo a los 75 años en Nueva York, debido a una enfermedad cardiaca.

“Sigue riendo” y “Es lo que es”, son las frases que escribió el músico en un dibujo que encontraron sus hijos, quienes expresaron el gran amor que sienten por Ric, quien fue encontrado sin vida en su departamento por su ex esposa Paulina Porizkova.

“Nuestro padre era un prolífico dibujante de garabatos. Falleció repentina, inesperada y desgarradoramente. Ayer encontramos este último garabato en su sillón. Él no pudo haberse imaginado lo que terminaría significando para nosotros. Lo amamos mucho”, señala un comunicado publicado en la página oficial del cantante estadunidense.

A su vez, Paulina Porizkova relató en el mismo documento que Ric estaba en su casa recuperándose muy bien de una cirugía.

“Nuestros dos hijos, Jonathan y Oliver, y yo nos estábamos asegurando de que estuviera confortable, ordenando, comiendo y viendo TV juntos”.

Explicó que la mañana del domingo le llevó su café: “Toqué su mejilla para despertarlo y fue cuando me di cuenta que murió durante la noche pacíficamente. Nosotros apreciamos la gran oportunidad de amor.

“Nosotros, sus amigos y familia, estamos completa y absolutamente devastados por su prematura e inesperada muerte y apreciaríamos la privacidad en este momento triste. De la familia Ocasek”, concluye el texto.

Los reportes médicos indicaron que Ric murió de "enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica. Hubo una condición contribuyente de enfisema pulmonar. La causa de la muerte fue natural”.

The Cars saltó a la fama a través de su disco homónimo de 1978, que incluía éxitos como My best friend's girl y Just what I needed. El año pasado la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

La agrupación lanzó seis producciones entre 1978 y 1987 y fue hasta 2011 cuando volvió a reunirse para presentar Move like this, álbum que ya no contó con la participación del bajista Benjamin Orr, pues falleció hace 19 años.

Ocasek, también productor de agrupaciones como Weezer, Nada Surf y No Doubty, y Porizkova anunciaron su separación en 2018, después de un matrimonio de 28 años.