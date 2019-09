'No creo que sea un violador', dice abogada de Harvey Weinstein

Donna Rotunno, abogada del productor Harvey Weinstein, quien enfrenta varios cargos por agresión sexual, dijo que la evidencia exonerará a su cliente de los delitos por los que está acusado.

En declaraciones para CBS This Morning, retomadas por The Hollywood Reporter, la litigante señaló que el productor de cine estadounidense no está libre de pecado, pero tampoco es un violador.

"No estoy aquí para decir que no fue culpable de cometer pecados… Sin embargo, no creo que sea un violador", indicó Rotunno, quien puntualizó que su defendido “pagará el precio más alto que haya, porque su vida está arruinada”.

Desde 2017, el fundador de Miramax Studios y The Weinstein ha sido acusado públicamente por más de 60 mujeres, que incluyen a las actrices Ashley Judd, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Asia Argento, entre otras, de haberlas acosado, agredido sexualmente y violado, señalamientos que impulsaron el movimiento #MeToo.

Pese a ello, enfrenta dos por agresión sexual, otro por acto sexual delictivo en primer grado, por violación en primer grado y por violación en tercer grado, toda vez que el resto de los delitos prescribieron.

A finales del mes pasado, un nuevo cargo por agresión sexual predatoria, del que Weinstein se declara inocente, fue aceptado por el juez, por lo que su juicio previsto en este mes, fue reprogramado hasta enero de 2020.

La nueva acusación, que se suma a la de violación y de acto sexual forzado, es de la actriz Annabella Sciorra, conocida por su trabajo en Los Soprano, y quien aseguró haber sido violada por Weistein en su apartamento de Manhattan después de que protagonizó una película para su estudio en 1993.