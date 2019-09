Ashley Tisdale sorprende con revelaciones sobre High School Musical

Y es que un usuario en Twitter, expuso que cuando era niño, “Sharpay” no era su personaje favorito en High School Musical, sin embargo, ahora que él se había convertido en estudiante de teatro, entendió la pasión que tenía el papel de Ashley Tisdale por la música, por lo que ahora se había ganado su respeto.

Ante esto, la actriz sorprendió al mencionar que los protagonistas de HSM tenían un objetivo diferente al de ella tras ingresar al “Club de Teatro”.

“Sharpay perseguía sus sueños, Troy y Gabriella se perseguían entre ellos”, respondió ante la publicación del fan.

Sharpay was chasing her dream, Troy and Gabriella were chasing each other https://t.co/9tTVhSZq66