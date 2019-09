Taylor Swift se prepara para hacer historia en la NFL

La cantante estadounidense Taylor Swift anunció una serie de conciertos que ofrecerá entre junio y agosto del próximo año, que incluye presentaciones en Brasil, así como en el SoFi, el nuevo estadio de los Rams y los Chargers de la NFL en Los Ángeles, California.

De esta manera, la intérprete de You need to calm down pasará a la historia como la primera mujer en dar el concierto de apertura en un estadio de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

La popular artista comenzará sus presentaciones el 20 de junio en Werchter, Bélgica, y continuará en Alemania, Noruega, Dinamarca, Polonia, Francia y Portugal.

Luego de su recorrido por diversas plazas de Europa, la cantante ofrecerá un concierto el 18 de julio en el Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil, la casa del equipo de futbol Palmeiras.

El único espectáculo que había ofrecido en el país Sudamericano fue el 13 de septiembre de 2012, cuando concluyó su "tour" Speak now, en el Citibank Hall de Río de Janeiro.

Posteriormente, la intérprete de Speak now y Blank space se trasladará a Estados Unidos, donde actuará en Los Ángeles, California, para cantar en el estadio SoFi Stadium, el 25 y 26 de julio, como parte del Lover Fest West.

También se presentará en el Lover Fest East, que se llevará a cabo el siguiente fin de semana, esto es, el 31 de julio y 1 de agosto, en el Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts.