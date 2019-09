Camioneta es impactada por el tren en Francisco I. Madero

De nueva cuenta, se volvió a registrar un accidente con el tren en el municipio de Francisco I. Madero.

El conductor de una camioneta trató de ganarle el paso al ferrocarril, en el cruce de las vías que se localizan por la avenida Ferrocarril y calle Zaragoza, en el Centro de la ciudad.

Se trata de una camioneta Jeep Patriot, en color blanco, la cual era conducida por Raúl de 66 años, con domicilio en el ejido Porvenir de Arriba, del municipio ya mencionado.

El conductor que resultó con algunas lesiones que no ponen en riesgo su vida, dijo que no escuchó el silbato que previene el paso del tren, por lo que no hizo el alto obligatorio y la máquina lo impactó en la parte frontal de la unidad.