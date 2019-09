En Tlahualilo, despiden a trabajadores sin liquidación

Alrededor de 50 extrabajadores del Ayuntamiento de Tlahualilo se manifestaron en la Subsecretaría de Gobierno, en Gómez Palacio, para solicitar la intervención de la administración estatal, pues aseguran que se les cesó en sus labores por parte del nuevo alcalde y no se les ha entregado liquidación.

Paula Caldera Frías, integrante del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Tlahualilo, dijo que son cerca de 100 personas las que están en esta situación, a pesar de que se siguen presentando a laborar, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, hasta que no se les defina si se les liquida conforme a la ley o se les reinstala en la presidencia.

"Éramos trabajadores, pero desde que entró este señor, Alejandro Rodríguez, no nos quiere reinstalar en nuestro trabajo ni nos quiere liquidar", comentó, "somos todos miembros del sindicato número 19 de Tlahualilo".

Los inconformes señalaron que se formó una comisión y se les pidió esperar 15 días argumentando que no había recurso suficiente para pagarles, pero luego se les solicitó hacer una lista con los nombres de los trabajadores y lo que percibían cada quincena, lo que también se les entregó.

"Ahora lo que quieren es escudriñar el acta constitutiva del sindicato, lo que a él no le compete", expuso Caldera Frías, "tenemos una quincena que no nos ha pagado, ya no tenemos dinero, hicimos un plantón 15 días bajo la lluvia, bajo el sol, pero no se conduele de nosotros".

Los manifestantes expusieron que el nuevo alcalde, Alejandro Rodríguez Belmontes, quien tomó protesta el pasado primero de septiembre al frente del municipio de Tlahualilo, cuenta con una gran cantidad de compromisos, por lo que hay mucha gente que ha ingresado a laborar a la presidencia, sin embargo, insisten en que se requiere que los empleados salientes cuenten con su respectiva liquidación.

"Nos pagan poquito pero nos ayudábamos de ese sueldito, él ya metió a toda su familia, los Rodríguez, ya hizo de la presidencia y del DIF todo un patrimonio familiar y a nosotros no nos dio nada", dijo Caldera Frías.

Una comisión de extrabajadores se reunió con el subsecretario de Gobierno en La Laguna de Durango, Manuel Ramos Carrillo, a quien expusieron la situación, pues indicaron que el alcalde no ha querido reconocer al sindicato.