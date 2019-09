Revelan póster oficial de la cinta Birds of Prey

Este martes se ha develado el primer póster oficial de la nueva cinta Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.

Fue a través de las redes sociales de DC Comics donde se ha mostrado esta primera imagen oficial de la cinta, la cual incluye el elenco que forma parte de este proyecto. Así como la actriz Margot Robbie (“Harley Quinn”) es la pieza principal del proyecto, "Black Canary", "Huntress", Renne Montoya, son otros de los actores que tendrán un papel dentro de esta película. Mind over mayhem. #BirdsOfPrey 2.7.20 pic.twitter.com/c2D0fl1YZp — Birds of Prey (@birdsofpreywb) September 17, 2019 La historia girará en torno al rescate de “Cassandra Cain” del mundo Black Mask, donde también estarán involucrados otros personajes como “Victor Zsasz”. Cabe mencionar que, Robbie, además de protagonizar Birds of Prey, se sumará al nuevo filme de la Task Force X. Será en febrero del 2020 cuando la cinta del personaje que forma parte de los Gotham Girls, “Harley Quinn”, llegue a las pantallas de cine.