¿En qué consiste la dieta keto?

La dieta Keto es un régimen alimenticio donde la persona deja de consumir carbohidratos y azúcares para sustituirlo por un alto contenido en grasas, esto con la intención de provocar una cetosis en el cuerpo.

Una cetosis es un estado metabólico donde el organismo, al no recibir carbohidratos, comienza a usar la grasa corporal como fuente de energía, lo que estimula la creación de las moléculas llamadas cetonas que se forman a partir de la estimulación de la grasa.

En la dieta keto o cetogénica se minimizan los niveles de azúcar en la sangre y se eleva considerablemente la grasa, por lo cual se vuelve sencillo que el cuerpo recurra a esta reserva para quemarlos.

Al someterse a un cambio tan drástico y repentino, han surgido muchas dudas respecto a cómo cambiar la alimentación pasando a consumir grasas en su mayoría sin que haya un aumento de peso.

The Journal of the American College of Nutrition comparte que en los cambios a realizar, para no sufrir el efecto rebote, se comienza por reemplazar las grasas saturadas como los embutidos y tocino por las grasas insaturadas, como nueces, cereales y pescado (si tienen una baja porción de carbohidratos).

Lo importante de esta dieta es balancear el organismo para no generar un descenso en la masa muscular, ya que según la doctora María Alejandra Rodríguez Zía, médico clínico y endocrinólogo, si sólo se minimiza la ingesta de carbohidratos habrá una descompensación donde el organismo tomará la energía necesaria únicamente de los músculos; en cambio, si se disminuye la reduce el consumo de carbohidratos pero se elevan las grasas, se produce un equilibrio que permite la quema de grasa sin sacrificar la musculatura, además de proporcionar altas fuentes de energía.

Según la doctora Liliana Grimberg, nutricionista, dietista y coordinadora de nutrición del centro Ravenna, algunos de los alimentos que forman parte del plan nutricional de la dieta keto son los siguientes:

-Pescado; preferentemente salmón, atún, bacalao y arenque.

-Queso semiduro y duro.

-Carnes rojas, cerdo y aves.

-Aceite de oliva y coco.

-Palta.

-Frutos secos; nueces, almendras y cacahuete.

-Huevo.

-Semillas como girasol, chía y lino.

-Aguacate

Además, la doctora ha indicado que se debe agregar un plato de verduras verdes crudas, y destaca la importancia de consumir altas cantidades de agua sin gas, e incorporar caldos de carne e infusiones.