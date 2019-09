Así lucían los protagonistas de Élite el día del casting

Recientemente se estrenó en Netflix la segunda temporada de Élite, serie protagonizada por jóvenes en donde destaca la participación de la actriz mexicana Danna Paola, entre una mayoría de origen español.

En un video de poco más de cuatro minutos Álvaro Rico, Ester Expósito, Arón Piper, Miguel Bernardeau, Danna Paola, Mina El Hammani, Omar Ayuso e Itzan Escamilla, compartieron sus impresiones al recordar su audición para formar parte de este proyecto.

El primero en aparecer fue Álvaro, quien da vida al personaje de "Polo", donde hizo mención sobre lo grande que lucían sus patillas ese día, además de recibir comentarios de sus compañeros coincidiendo que en ese entonces él lucía más grande.

Después de ver la audición del elenco de Élite, pienso: tenían que ser ellos, nadie más. pic.twitter.com/YHXJPsdjxn — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 17, 2019

"Miren mis patillas de Curro Jiménez", expresó el actor mientras también hacía comentarios sobre los detalles de su peinado.

"Muy fresco", "Qué guapo", "Eres idéntico al que siempre subes la foto", "Mira qué chuleta", "Podrías ser una estrella de los 90s. James Dean", dicen los actores ante la aparición de la imagen de Itzan, quien interpreta a "Samuel".

Por su parte, Ester hizo referencia a lo joven que lucía en el casting, donde tenía 17 años.

"Primero hice uno como malota. No malota, pero más Carla. Y luego me pidieron uno más dulcesita. Salí del casting y en menos de una semana, 'You are in'", detalló la actriz.

Miguel Bernardeau, "Guzmán" en la serie, fue catalogado por sus compañeros como "babyface" al aparecer su audición.

"Sólo me hiciste hacer cásting a mi, ¿o qué? Por teléfono", dijo tras mencionar que esa llamada la había hecho en conjunto con "Nadia", personaje de Mina El Hammani.

"Desde entonces ya existía "omander", expresa uno de ellos al ver el video en conjunto entre Arón Piper y Omar Ayuso.

"Paré el casting para ir a vomitar al baño. Estaba muy malo", comentó Piper.

La audición de la actriz mexicana, quien es "Lu" en Élite, menciona que un día antes había ido de fiesta, y pese a que sólo había tomado dos tragos, estaba sufriendo dolor de cabeza.

Hasta el momento Netflix no ha revelado si habrá una tercera temporada de la serie juvenil del momento.