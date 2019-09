1970: Muere Jimi Hendrix, uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock

James Marshall Hendrix, nombre real del músico, nació en Seattle el 27 de noviembre de 1942. Su infancia la vivió con su abuela y padre, tras la separación de sus progenitores.

A los 11 años aprendió a tocar la primera guitarra acústica que le regaló su papá, quien en 1959 le compró otra, pero ahora eléctrica. Para 1962 comenzó a actuar en público con el grupo King Casuals, con el que tuvo un relativo éxito y fue contratado por Little Richard.

A partir de 1965 formó su propia banda llamada Jimmy James and the Blue Flames, con la que se sucederían los éxitos y el trabajo sin descanso, explotado por sus representantes musicales. Fue en esta época cuando empezó a consumir marihuana y LSD, como la mayoría de los músicos y artistas del momento.

Chas Chandler, bajista del grupo The Animals, se convirtió en su representante y lo convenció de ir a Londres en 1966, donde había entonces un gran movimiento musical, juntos crearon el grupo The Jimi Hendrix Experience, con Mitch Mitchell en la batería y Noel Ridding, en el bajo.

Para 1967, en el Festival Pop de Monterrey, el músico realizó una actuación estelar con quema de guitarra incluida. Dos años después, intervino en diversos encuentros musicales como: Newport y Woodstock Music & Art Fair, en los que prendió fuego a su guitarra, arrodillándose ante ella y levantando los brazos como si estuviera en trance.

En 1969 se disolvió el grupo The Jimi Hendrix Experience, y comenzó a actuar en solitario. Colaboró con otros artistas de la talla de Sam Cooke, Ike & Tina Turner y los Isley Brothers, a los que aportó su genial chispa.

El Festival de Woodstock de 1969 fue seguramente uno de los eventos más representativos por el ingenio colectivo acarreado a la música de los años 60 y al movimiento “flower power”. En éste contexto, la actuación de Hendrix se convirtió en un símbolo del festival, además del pensamiento pacifista de aquellos años.

Jimi era musicalmente empírico, esto significa que no tenía estudios clásicos serios sobre teoría musical. Sin embargo, esto no fue impedimento para lograr generar una musicalidad muy alegórica llena de expresiones orgánicas.

Pretendía lograr sonidos naturales y crear secuencias más allá de lo que parecía dar la guitarra eléctrica en aquella época gloriosa de auge y expansión del género.

Fue un usuario innovador de técnicas auditivas ejemplificando el poderío del feedback y el trémolo, logrando "riffs" hipnóticos llenos de poder y fuerza. En 1992, fue incluido al Salón de la fama del rock.

En 2000, se inauguró en Seattle el “Experience Music Project” (EMP), diseñado por el arquitecto estadounidense Frank Gehry, un museo construido en honor a Jimi Hendrix y de otros grupos estadounidenses de rock de la costa noroeste del Pacífico.

La construcción posee, además de un archivo histórico, salas de exposiciones, un laboratorio de música rock, una tienda y un restaurante en el que se celebran actuaciones en directo.

En 2003, la revista Rolling Stone lo eligió como el mejor guitarrista de todos los tiempos y en 2004, lo incluyó dentro del listado de los mejores artistas de toda la historia.

Igualmente, en 2003, la revista especializada británica Total guitar, con el voto de más de cuatro mil lectores, lo eligió como el mejor guitarrista de la historia del rock.

En 2005, se subastó en 150 mil euros una guitarra Fender Stratocaste que perteneció al cantante, la cual fue adquirida por éste en 1970.

Tres años después, una de las productoras más importantes de películas pornográficas anunció que sacaría a la venta un DVD donde se puede ver al músico manteniendo relaciones sexuales con dos mujeres.

Para 2009, la revista Time lo situó como el mejor guitarrista de la historia, por delante de B. B. King, Chuck Berry, Jimmy Page, Keith Richards y Eric Clapton.

En una encuesta realizada ese mismo año por la página especializada británica Music Radar, se eligió a Jimi Hendrix por el mejor "riff" en la historia de la música, por su canción Voodoo child, superando a otras bandas de renombre como The Beatles, Rolling Stones, Metallica, AC/DC, Guns N’ Roses, Led Zeppelin y Deep Purple, por mencionar algunas.

En 2010, la casa productora Sony Commercial Music Group, lanzó Valleys of Neptune, donde incluye grabaciones en estudio que datan de 1969, un año antes de la muerte del músico y cantante.

Hendrix falleció el 18 de septiembre de 1970 bajo circunstancias que aún no se han podido explicar. También se considera un miembro del llamado "Club de los 27", ya que, al igual que otros músicos, murió a los 27 años.

Para 2011, se lanzó Electric requiem, una novela gráfica que recoge las peripecias vitales de un músico que fue único e irrepetible. Hendrix como personaje de cómic hace un autorepaso de su vida desde las viñetas de los creadores italianos Mattia Colombara y Gianluca Maconi.

Además, salió a la venta Winterland, una edición especial de lujo con lo mejor del catálogo en vivo del artista. Este lanzamiento se centra en los shows en vivo que dio el fallecido músico.

En 2012, se exhibió en el Hard Rock Café de Barcelona, España, una muestra de obras creadas por él, tales como dibujos y autorretratos, además de John Lennon, Michael Jackson, Jim Morrison, Elton John y Joaquín Sabina, entre otros.

Por otra parte, el fallecido músico británico Gary Moore realizó un tributo a Hendrix al grabar Blues for Jim (2012).

Al año siguiente se lanzó el décimo segundo álbum póstumo de estudio People, hell and angels de Hendrix. La placa contiene 12 grabaciones inéditas que Hendrix graba entre 1968 y 1969.

Ese mismo año, se dio a conocer el disco póstumo en vivo Miami Pop Festival que revive su actuación del 18 de mayo de 1968 en dicho festival. Cuenta con ocho canciones grabadas en su participación de la noche, así como dos actuaciones en esa misma tarde.

A la par del lanzamiento de este disco fue lanzado el video documental Jimi Hendrix: Hear my train a comin’.

Jimi Hendrix revolucionó el uso de la guitarra en el rock y el año pasado, fue recordado con el relanzamiento de sus dos primeros discos y el estreno de la película biográfica Jimi: All is by my side, dirigida por John Ridley y protagonizada por André Benjamin.