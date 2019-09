Aseguran que Cristian Castro detesta a Yolanda Andrade

Un supuesto romance del pasado entre Yolanda Andrade y Verónica Castro ha salido a la luz en los últimos días, por lo que ahora las opiniones Cristian Castro han surgido sobre el tema.

Según reveló una supuesta fuente cercana al cantante para la revista TVNotas, él está muy enojado por la polémica, pero tampoco le sorprende, pues aseguran que desde que descubrió los amoríos de su mamá con la conductora, sabía que tarde o temprano todo se sabría y “su jueguito tendría consecuencias”.

“Cristian le dijo a su mamá que una cosa era irse a tomar un café con sus amigas, y otra, llevárselas a la cama. Vero le respondió que no era nada serio, que era sólo un juego, pero como te digo, él le recriminó (...) que lo que estaba haciendo traería consecuencias. De hecho, ahora le llamó y le dijo, ‘¿ya vez?, te dije que se iba a saber, pero no quisiste hacerme caso”, relata la fuente.

Sobre la postura actual de Cristian, la supuesta amiga dijo para la revista que él no tiene intenciones de hablar sobre el tema, pues ya tiene suficientes problemas.

“No soporta a Yolanda, la detesta, no la puede ver ni en pintura, porque la conoce desde que trabajaron en Las secretas intenciones y sabe que a Joe no se le va una viva. Andrade ha andado no sólo con Vero, sino con muchas actrices del medio. Aunque por otro lado Cristian está preocupado por su mamá”, menciona.