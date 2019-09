Debaten en redes sociales si 'Goofy' es un perro o una vaca

"Goofy" apareció por primera vez en 1932 en un corto animado llamado Mickey Revue. En él, se ve al personaje junto a "Horacio" y "Clarabella", una vaca, bailando y cantando.

Desde años, el mundo parecía tener claro que "Goofy" es un perro, pasando por alto el hecho de que vive con un can como mascota, "Pluto".

Sin embargo, hace días el usuario @jeffywing sorprendió a todos al compartir un video en el que asegura que "Goofy" es en realidad una vaca.

Las reacciones por parte de los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar, pues se han mostrado sorprendidos ante tal afirmación.

Hello darkness my old friend... pic.twitter.com/PEncXfCEiE

We're happy to settle this debate! Goofy is most definitely a dog! -Nina pic.twitter.com/ujvPejD0pN