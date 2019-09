Ley de Amnistía busca que salgan de la cárcel los 'más humildes': AMLO

La Ley de Amnistía buscará que salgan de la cárcel las personas "más humildes" y que no hayan cometido delitos graves, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La iniciativa de ley, "tiene que ver con gente humilde que no tuvo abogados, mujeres, ancianos, indígenas que no tuvieron una defensa adecuada, que no se les asistió ni ayudó y que por eso los delitos por los que se les acusó no son graves".

"Valorar a víctimas y compromiso de no volver a cometer delitos", dijo.

Ayer lunes, el titular del Ejecutivo envió una iniciativa de ley de amnistía para beneficiar a personas que no han cometido delitos graves, como mujeres encarceladas por aborto o personas que no tuvieron una defensa adecuada.

La ley fue enviada a la Cámara de Diputados en el marco del 209 aniversario del grito de independencia.

En conferencia de prensa, el presidente dijo que se está buscando el desistimiento en contra de quienes eran considerados presos políticos, como los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que fueron acusados de "lavado" de dinero.

"Se sigue viendo por el desistimiento de los que acusan las autoridades y consideramos presos políticos, por ejemplo los maestros que fueron avisados de lavado de dinero. Ese procedimiento es más tardado y complicado. La iniciativa de ley de amnistía es para que salgan con menos delitos y gente más humilde de las cárceles", dijo.