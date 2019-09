Espera alcalde que reconsideren recortes en seguridad para municipios

Respecto a los recortes federales que se darán en 2020 en materia de seguridad a los municipios, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño confió en que la Cámara de Diputados "reconsidere y revise" algunos de los puntos del paquete económico que entregó la Secretaría de Hacienda hace una semana, señaló que varios de los planteamientos presupuestales son de hecho "en perjuicio de los municipios" como el caso de Torreón.

"Obviamente nos parece una decisión centralista que no está tomando en cuenta la realidad, los problemas se generan en la ciudades y se resuelven en las ciudades, no es posible que se quiera hacer un presupuesto de acuerdo a una visión centralista, eso no puede ser".

El alcalde afirmó que el impacto que podría tener en Torreón un nuevo recorte a los presupuestos municipales en seguridad serían evidentes "en todos los rubros".

Señaló que afectaría a elementos básicos como el armamento y equipamiento de los agentes, a la renovación de sus equipos y uniformes en general, así como en las unidades de patrullaje para toda la ciudad.

Por ello reiteró que la propuesta del paquete económico para 2020 aún no ha sido aprobada por los legisladores federales, quienes deberán de modificar cuestiones diversas a fin de evitar un impacto social en lo negativo.

Recordó además los recortes que sufrieron este 2019 en materia del Fortaseg, en el cual sólo recibieron alrededor de 19 millones de pesos, contra los 27 del año 2018.

"De lo que va de este año han cumplido, pero acuérdate que nos recortaron este año en relación al 2018, al parecer para el año siguiente viene todavía un recorte mayor... (impacta) en todo, o sea, la policía necesita mejorar salarios, seguros, compra de vehículos, de uniformes, armamento, infraestructura, todo lo hemos hecho con recursos propios y con el poco recurso que nos dan, pues se va en pago de exámenes de control y de algunas cosas que no van directamente en la infraestructura".

El alcalde dijo que al margen de los recortes federales está "garantizada" la continuidad de la Academia de la Policía Municipal.

Presupuesto