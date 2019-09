Yahir quiere alertar sobre consumo de drogas

El cantante Yahir expresó su deseo de participar en una campaña que alerte y oriente a los padres de familia sobre un posible consumo de drogas que esté afectando en el desarrollo de sus hijos.

"Existe una gran cantidad de drogas que ya no conocemos. Antes nos hablaban de tres o cuatro, de la que te ponía acelerado o la que te ponía los ojos rojos, ahora ni siquiera detectas el efecto que tienen en quienes las consumen y ese tipo de cuestiones son las que deben prevenirse", comentó en entrevista.

A través del internet, dijo el sonorense, los jóvenes se topan con mucha información acerca de estupefacientes y otras sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, "y nosotros ni nos percatamos de lo que están viendo".

Hace más de dos décadas, Yahir se convirtió en padre de Tristan, el primero de sus dos hijos, y quien hace tres años fue internado en un centro de rehabilitación por una adicción a las drogas. Hoy, el joven de 21 años se encuentra en buen estado de salud. Sin ahondar en el tema, pues prometió a su primogénito no ventilar su situación en los medios de comunicación, Yahir dijo: "Me gustaría hacer una campaña para los papás, para darnos cuenta realmente de cómo podemos prevenir este tipo de cosas. Es una conversación larga y tendida, pero lo voy a hacer por nuestros chamacos. "Pero no ahora porque es un tema que aún desconozco y necesitaría estudiarlo al 200 por ciento para abrir la boca. Nuestros jóvenes necesitan ayuda porque existe una gran depresión entre ellos, hay muchos suicidios y eso me preocupa".

El intérprete de temas como La locura y Entre nosotros dos, consideró que practicar algún deporte o estudiar un arte es positivo para alejar a los adolescentes y jóvenes de las drogas, sobre todo, hay que estar con ellos en su proceso de desarrollo.

"Es importante que le pongamos ojo a eso, al tiempo que pasamos con nuestros hijos, con nuestra familia y con el celular, por ejemplo. Este mundo se está yendo hacia el celular, hacia las cosas tecnológicas y no nos damos cuenta.