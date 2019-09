Armando Manzanero se ríe de rumores de su retiro

El cantautor mexicano Armando Manzanero toma con humor los rumores acerca de su retiro de los escenarios, pues aseguró que aunque todos los días piensa en ello, cada que inicia el mes y ve las cuentas que hay que pagar, se olvida de esa idea. "Retirarme… es un tanto complicado, amo lo que hago. Lo que dijo ese barba azul de Francisco Céspedes me provoca risa, pero ¿qué puedo esperar de él?", señaló el compositor de Somos novios.

Explicó que no acostumbra a leer revistas, ni periódicos y mucho menos le gusta usar el celular, así que tuvo conocimiento de esa noticia por su representante que estaba indignada ante la afirmación que hizo Céspedes a través de redes sociales.

"Yo no me preocupo por esos rumores, a mí ni me va ni me viene, porque yo estoy en lo mío y trabajo para la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) que es la pasión más grande que tengo y la que puede competir con mi mujer", apuntó el músico en entrevista.

Con la sencillez que lo caracteriza, el cantautor yucateco comentó que, si bien tiene una agenda muy cargada de trabajo, también es un hombre ordenado y cuidadoso con los tiempos, a fin de atender sus pendientes y a su esposa, pues ella es el motor para que fluya su romanticismo. Manzanero, de 84 años de edad, es considerado uno de los máximos exponentes del género romántico y su obra musical ha sido reconocida a nivel internacional y entre el público de todas las edades.

Sobre qué lo inspira a componer letras que llegan al corazón, reflexionó: "Dicen que para escribir necesitas estar encerrado, con un trago de vino o una musa, pero eso es mentira las buenas canciones se escriben donde sea, ahora mismo, aquí en donde estamos". Con una leve sonrisa, Manzanero se declaró un romántico por completo, que ha encontrado su inspiración en las mujeres y por ello no teme a enamorarse.