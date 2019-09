Rod Stewart revela que tuvo cáncer de próstata

El cantante británico Rod Stewart confesó que fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2016, padecimiento que superó con éxito porque lo descubrió a tiempo.

Durante un evento de recaudación de fondos contra esa enfermedad, el intérprete de Forever young detalló que su lucha contra el cáncer comenzó en febrero de 2016, tras recibir el diagnóstico en un chequeo de rutina. "Tres años atrás fui diagnosticado con cáncer de próstata.

Nadie lo sabía, pero pensé que ya era hora de decírselo a todos.

Ahora estoy bien, pero tuve cáncer de próstata y simplemente me salvé porque lo descubrí a tiempo", dijo el artista a los asistentes al evento.

De acuerdo con The Mirror, Stewart recomendó a los hombres acudir al médico de manera periódica y hacerse exámenes médicos, ya que el cáncer de próstata no tiene síntomas y solo se detecta a través de una prueba específica.

"Muchachos, realmente tienen que ir al médico. }

Un dedo en el trasero, y no duele nada", dijo con sentido del humor.

"Si eres positivo y trabajas en ello y mantienes la sonrisa en la cara… He trabajado en ello durante dos años y he sido feliz, y Dios me ha cuidado".

En la gala benéfica, que se llevó a cabo en Surrey, Inglaterra, también participaron Kenney Jones, excompañero de la banda Faces, y el guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood.