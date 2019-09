Invitan a congreso para fortalecer la educación en México

Invitan al primer congreso Fortalecimiento de la Educación para Salvar a México, que se llevará a cabo el 20 de septiembre en la capital del estado de Coahuila.

Rodolfo Silva, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP), comentó que el objetivo de esta actividad es presentar los diversos problemas que existen y proponer soluciones para los mismos.

Este congreso está organizado por la ANIEP y el Congreso del Estado de Coahuila y la sede será el salón de plenos del Poder Legislativo.

El programa consiste en registro de participantes, ceremonia de inauguración, tres conferencias, mesas de trabajo y la clausura.

Al evento acudirá personal docente, directivo y administrativo de escuelas públicas y privadas, autoridades de la Secretaría de Educación Pública así como de la LXI Legislatura.

"La educación en México no camina, está estancada, al contrario, hay retroceso en cuanto a décadas pasadas. El problema es que en la SEP no ven que la educación en todos los niveles debe ser competitiva y quieren que todos vayamos al mismo paso.

"En el caso de las escuelas particulares hemos hecho caso omiso porque somos empresas, pero no podemos ir alineadas cuando debe haber competitividad, nos quieren frenar en el desarrollo educativo particular y no debe ser así", comentó el entrevistado.

El director del Colegio América lanzó un llamado a las autoridades educativas para mantener el nivel académico particular y mejorar el público.

"En las décadas de los 50 México estaba en los primeros lugares a nivel mundial en educación ahora estamos en los últimos lugares, pero no es culpa de los maestros".

Evento