Margot Robbie negocia producir la comedia Fools Day

La actriz nominada al Oscar Margot Robbie está negociando producir y participar en una película inspirada en el aclamado cortometraje cómico Fools Day (2013), dirigido por Cody Blue Snider, quien repetirá al frente del nuevo proyecto, informaron ayer medios de comunicación especializados.

Robbie, quien acaba de encarnar a Sharon Tate en la última película de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood, participaría como productora ejecutiva con su propia compañía, Luckychap Entertainment, y además contaría con un papel en la producción.

El cortometraje Fools Day, que ha sido galardonado en más de 30 festivales de cine, narra los acontecimientos en una clase de cuarto curso -entre 9 y 10 años- en la que los alumnos matan accidentalmente a su profesora tras hacerle una broma por el Día de los Inocentes.

Durante la trama, los estudiantes, convencidos de que irán a prisión si alguien se entera, intentan esconder el cuerpo de la maestra antes de que llegue un policía para impartir una lección antidrogas.

Robbie interpretaría a la profesora en el filme, de acuerdo con los diarios The Hollywood Reporter y Variety.

Snider, quien creó y dirigió el cortometraje de 18 minutos, hará lo mismo en la película, cuyo guión elabora en la actualidad junto a Shane Snider y Keatyn Lee.

El proyecto se ha rumoreado durante un tiempo, en el que los creadores han buscado la financiación necesaria hasta que finalmente la compañía liderada por Robbie ha mostrado interés.

Antes de su cinta reciente con Tarantino, Robbie fue nominada en 2018 al Oscar a la mejor interpretación femenina por su papel en I, Tonya, que produjo su propia empresa.

También participó en Mary Queen of Scots (2018) como Isabel I de Inglaterra, una papel que rechazó en principio ya que no tenía "nada en común" con una reina en su vida real, tal y como relató en una entrevista. "Dudé mucho al principio. Tenía miedo de no ser digna de representar a una reina, no me veía a mí misma como tal y no sabía ni siquiera por dónde empezar a construir el personaje", contó la estrella.