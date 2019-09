Sin descanso, Santos vuelve al trabajo

Sin tiempo para descansar ni de lamentaciones, Santos Laguna comenzó su preparación para visitar el próximo sábado por la tarde al Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras de la capital potosina.

En la práctica matutina albiverde en el Territorio Santos Modelo (TSM), se observó al ecuatoriano Ayrton Preciado, reintegrado casi a la totalidad de los trabajos, aunque todavía le falta tiempo para poder ser tomado en cuenta para un partido oficial.

Los Guerreros, terceros en la tabla de posiciones debido a su peor diferencia de goles respecto a Necaxa y Querétaro, buscan recuperar los dos puntos dejados el pasado domingo en el Corona, cuando empataron 2-2 ante los Tuzos del Pachuca.

Y es que la actividad santista, se intensificará en los próximos días, ya que tras visitar al conjunto sanluisino, regresará rápidamente a la Comarca, para preparar el siguiente compromiso inmediato de la doble jornada en la Liga MX, ya que recibirán el miércoles 25 de septiembre, al Veracruz, equipo que acumula más de un año sin poder ganar un encuentro.

En el campamento albiverde, la felicidad se reflejó en este inicio de semana, sobre todo en la línea delantera, tras el liderato absoluto en el goleo individual del argentino Julio Furch, quien todavía no pudo celebrar en este 2019 como mexicano, las fiestas patrias, ya que hasta inicios del próximo año, recibirá su carta de naturalización.

Y es que el "Emperador", con sus dos tantos del pasado domingo ante los hidalguenses, llegó a 7 en el Apertura 2019, superando a su paisano Maxi Salas del Necaxa y al mexicano José Juan Macías del León, cada uno con 6 goles.

"Contento porque se siguen dando las situaciones de gol y uno se siente con confianza y eso me ayuda en lo personal, pero también agradezco a mis compañeros por la confianza que me dan para ejecutar los penales, de asistirme, siempre me están buscando y eso me da confianza y me pone muy contento" dijo Furch tras su ascenso como máximo romperredes del certamen.