López resalta importancia para Veracruz juego ante FC Juárez

El juego que sostendrá el club de futbol Veracruz ante FC Juárez será de vital importancia en la lucha por evitar el descenso, señaló el mediocampista Rodrigo López, quien aceptó que la consigna es la de salir con la victoria.

“Hay que trabajar al cien por ciento, es un partido de seis puntos contra un equipo que está peleando la misma situación de nosotros y tratar de alcanzarlos, tratar de sumar poco a poco; se sumó un punto, que lo valoramos mucho, pero no fueron tres puntos y yo creo que haciendo un buen trabajo se puede ir a ganar a Juárez”, dijo.

El mexicano-estadounidense consideró que para merecer un resultado positivo deben explotar sus eficiencias y nulificar lo que han hecho bien sobre el terreno de juego.

“Hay que analizarlos esta semana, yo he visto dos o tres partidos de ellos y vienen con una base desde la liga de ascenso, me ha tocado jugar varias veces contra ellos”, apuntó.

Aceptó que no será un duelo sencillo, ya que cuentan con elementos de calidad que en cualquier momento pueden equilibrar la balanza a su favor.

“Son jugadores muy desequilibrantes, peligrosos y se va a tener que trabajar bien, con el orden defensivo, guardar el cero atrás y estoy seguro que arriba nos va a tocar una y la tenemos que meter”, estableció.

Respecto del empate con Cruz Azul, destacó que “fue un paso hacia adelante de lo que veníamos haciendo el torneo, pero no debemos engañarnos, no se ganó, lo que buscamos es un triunfo; en el empate se mostró un poco de mejoría, pero todavía no se gana así que tendremos que seguir trabajando”.

Así mismo, explicó que ya se ve un poco la mano del nuevo técnico, Enrique López Zarza, sobre todo en su cuadro bajo, en el que demostraron mayor orden.

“Ahí se ve lo que viene trabajando el profesor, el orden defensivo que tuvimos fue mucho mejor y hubo más llegada, ahora esa es la base para seguir trabajando esta semana también con dobles sesiones y llegar el domingo a tratar de sacar los tres puntos”, sentenció.

Tiburones Rojos continuará este martes con sus trabajos de preparación de cara al duelo contra Bravos, dentro de la fecha diez del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.