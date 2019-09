Polémica frase racial hacia Lukaku, le cuesta su trabajo

El colaborador de TopCalcio, Luciano Passirani, dijo un comentario poco profesional en el programa en vivo hacia la figura de Romelu Lukaku, lo cual le ha dado la vuelta al mundo.

Lo que comenzaría como un crítica positiva hacia el jugador belga, terminaría cerrando como un comentario racial del analista de la Serie A.

"Actualmente no veo en Italia un jugador como Lukaku, en ningún equipo... ni en la Juventus, ni en el Milan, ni en la Roma, ni en la Lazio. No hay nadie más fuerte a mi me gusta muchísimo".

El comentarista añadió que su gusto por el jugador es por la fuerza física que tiene, ayudando al equipo ya que consideró que "si vas al uno contra uno estás muerto", ya que por su fortaleza los jugadores terminan en el suelo.

Su análisis lo cerró con un comentario que ha ofendido al mundo del futbol, ya que al hablar de la manera con la que podrían frenar al futbolista internacional con Bélgica, lo hizo con una frase completamente racial.

"La única forma de pararle sería dándole diez plátanos para comer". Esta Frase le ha valido el despido inmediato de la emisora.