No tiene la calidad que necesitamos con la pelota: De Boer a Edson

Pero no todos consideran a Álvarez como un futbolista fundamental para el equipo y así lo dejó en claro el entrenador de las categorías inferiores del Ajax, Ronald de Boer.

De Boer consideró que el mexicano no tiene calidad con el balón en los pies, y que eso le podría pasar factura al cuadro de Amsterdam en partidos importantes como con el Valencia y Chelsea.

"Cuando tenemos la pelota mucho, yo creo que él no tiene la calidad que necesitamos con la pelota, es un hombre que recupera pelotas pero no es muy creativo. Esa es mi primera opinión pero tenemos que darle tiempo y esperar", dijo en entrevista con ESPN.

En México se le aplaudía la facilidad para adaptarse a diversas posiciones, ya fuera jugando como central o en el medio campo, pero para Ronald eso lo confunde y no le queda claro que tipo de función debe tener Edson en el campo, pero consideró que su mejor accionar sería en la defensa debido a su nivel de toque con el balón.

"Mi primera opinión es que es más defensor que mediocampista, porque para mí en el Ajax contra equipos como Valencia o Chelsea, que son muy buenos equipos, no lo puedes poner en el mediocampo porque son muy buenos".

"Todavía no tengo muy claro lo qué es @EdsonAlvarez19 "



"No tiene esa calidad que necesitamos con la pelota"



"Es un hombre que recupera balones, pero no es muy creativo".



Así habló Ronald De Boer con @moillorens



¿Qué opinan ustedes? pic.twitter.com/brDfvS1UH6