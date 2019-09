¿No te has vacunado contra la influenza? En octubre iniciarán aplicaciones

Entre el 15 y 20 de octubre se iniciará con la aplicación de la vacuna contra la influenza, fecha en que llega el cargamento a la región.

César del Bosque, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. VI, comentó que los primeros en ser vacunados serán los grupos susceptibles (bebés hasta 5 años de edad, adultos mayores, personal de hospitales, las personas con problemas crónico degenerativos y embarazadas).

Dijo que después de aplicar la vacuna a este grupo de riesgos se abre el beneficio a la población en general. "Cuando nos empiezan a llegar hacemos el llamado, inclusive yo me la pongo aquí, tengo catorce años que me la han puesto y me ha ido de maravilla.

Detalló que hay gente que sí responde de inmediato, sin embargo hay otra parte de la población que incluso acude hasta enero o febrero.

Este fenómeno se presenta, según el jefe de la Jurisdicción, debido a que hasta que aparecen casos, la gente reacciona.

"Pero no hay que asustarse ni mucho menos, hay que prevenir y sobre todo si son del grupo de riesgo". Señala que para este año esperan un lote de 50 mil dosis de las cuales regularmente se llegan a aplicar todas, incluso, dice que han llegado a aplicar hasta 60 mil. Sin embargo, el año pasado solo fueron 40 mil vacunas.

"Es que la gente baja la guardia porque no hay casos, ni siquiera cerca de sus familias, ni decesos, entonces lo dejan a un lado".

El doctor informó que la aplicación de las vacunas se termina en marzo regularmente, pero que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud desde octubre se debe aplicar.

Vacunación