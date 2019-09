'La discapacidad no tiene límites', aseguran en Moto-ruta de la inclusión

Jaime Rosales sufrió un trance muy fuerte al recibir la noticia de que su pierna sería amputada. Fueron momentos muy difíciles en los que pensó lo peor para él. Al paso de los días asumió su condición y hoy le demuestra al mundo que los límites no existen.

"Estamos haciéndole ver a la gente que la discapacidad no tiene límites… la discapacidad la veo como un reto día a día, lo tenemos que superar". Él perdió su pierna en el terremoto de septiembre de hace dos años en la Ciudad de México mientras trabajaba.

Dice que a partir de esta experiencia su visión de la vida ha cambiado, ya que antes del accidente él no veía tanta gente con discapacidad.

"Lo que pasa es que cuando uno está bien, se niega a voltear a ver a la gente con discapacidad, uno trata de hacerse de oídos sordos y ahora me doy cuenta que somos muchos con discapacidad".

Ese 19 de septiembre de 2017 Jaime laboraba en un edificio del cual era administrador. Venía de la azotea donde tenía un cuarto de herramientas y bajaba por el elevador, cuando sintió movimientos extraños y de pronto escuchó gritos.

Tras abrirse la puerta del elevador, una mujer mujer se quedó atorada, a quien ayudó a salir y la puso a salvo en el estacionamiento.

"En ese momento las paredes ya se empezaban a cuartear al igual que las escaleras. Vi unas personas rezando y no pude más, traté de dar los pasos largos para alcanzarlas, pero sentí que algo me apachurró. Cuando abrí los ojos yo ya me encontraba bajo los escombros. No sé cuánto tiempo transcurrió".

Recuerda que vio al cuerpo de rescate Topos cuando abrió los ojos y le dijeron que lo liberarían.

"De pronto veo una piedra y la quito y veo un tobillo a lado mío y el dije a la persona: 'Ahorita te ayudo'", sin embargo, en el momento que los rescatistas lo sacan de entre las piedras, Jaime se dio cuenta que el tobillo que estaba a la altura de su codo era también suyo.

De inmediato fue trasladado al hospital de Villa Coapa y como primer paso los médicos lo inducen a un coma, del cual no despertó hasta un mes después.

"Cuando despierto pienso que el accidente había pasado apenas un día antes, no sabía la dimensión de lo que había pasado". Le informaron que en ese edificio habían muerto 19 personas. "Fue lo que más me dolió", expresó.

Ante toda esta calamidad, los doctores del hospital trataron de salvarle la extremidad. Entró a quirófano pero Jaime ya tenía en su organismo la bacteria Salmonela, y aunque lucharon por erradicarla fue imposible.

"Cuando me dicen que me van a amputar la pierna lo primero que pensé es que ya no iba a poder manejar moto".

Pero no fue así, una empresa dedicada a la fabricación de motocicletas, le adaptó la máquina para que su sueño no se desvaneciera. De esta forma se sumó a la Moto-Ruta por la inclusión que recorre varias ciudades del país -entre ellas Torreón el pasado 13 de septiembre- para generar conciencia en las personas de que los límites no existen cuando se tiene determinación.

Jaime volvió a nacer. Su discapacidad le da hoy una nueva oportunidad de valorar la vida. Sabe que la moto es su vida y no piensa dejarla atrás. Con el apoyo de sus compañeros viaja por México y para demostrar que no todo acaba con una discapacidad, sino que la aventura y los retos apenas comienzan.