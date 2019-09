Charlie Puth presenta Mother

El multi-nominado al premio Grammy, Charlie Puth, dio a conocer su segundo lanzamiento del año, Mother ya disponibe junto con el video dirigido por Dawit N.M.

Mother fusiona letras coquetas con un dinámico y adictivo ritmo. Escrita y producida por Puth en conjunto con Andrew Watt, Louis Bell & Ryan Tedder, la rola le sigue al lanzamiento I Warned Myself que se consideró "sensacional" y "un clásico de Puth" según la revista The Fader, además de alcanzar más de 19 millones de streams y 14 millones de vistas del video.

I Warned Myself y Mother marcan los sprimeros lanzamientos de Puth desde su nominación al Grammy en 2018 por su álbum Voicenotes.

Debutando en la posición cuatro del Billboard 200, el álbum recibió certificación Oro a cuatro días del lanzamiento y acumula más de 3.2 mil millones de streams que incluyen el 4 veces platino y número uno del Top 40 "Attention" el platino "How Long" y los sencillos certificados oro The Way I Am y Done For Me.

El álbum tuvo una exitosa gira con entradas agotadas en Estados Unidos y Asia, la gira Voicenotes.

Puth explotó por completo en la escena musical en 2015 como compositor, productor y vocalista destacado en el single nominado a tres Grammy y Golden Globe de Wiz Khalifa, See You Again.

Uno de los lanzamientos más grandes de la década, la canción estuvo en el Billboard Hot 100 durante 12 semanas y alcanzó la certificación Diamante.

Poco después siguió el lanzamiento del álbum debut de Puth con certificación de platino Nine Track Mind, que incluía éxitos 4 veces platino We Don't Talk Anymore y One Call Away y el tres veces platino Marvin Gaye.

Habiendo demostrado rápidamente ser uno de los colaboradores más solicitados de la música, Puth ha prestado su talento para la composición y producción de canciones a artistas como Katy Perry (Small Talk), 5 Seconds of Summer (Easier), Maroon 5 (Lips On You), Michael Bublé (Love You Anymore) y más.