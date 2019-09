'Escuelas particulares están apaleadas de impuestos', señala Asociación Nacional

El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada, Martín Rodolfo Silva Morales, denunció que las escuelas particulares están "apaleadas de impuestos".

Criticó que no se les permite avanzar y que solo se les cobra a las personas o empresas trabajadoras. "Las escuelas particulares tenemos la carga de la nómina, del Seguro Social, del Infonavit y no podemos trabajar dando el mismo resultado. Lo tenemos que sufrir cuando no damos excelencia". Añade que hay escuelas que cobran desde 500 pesos hasta 700 pesos, pero que de allí la administración debe ofrecer becas.

Mencionó que la solución para mejorar la calidad educativa en el país es que las autoridades se hagan conciencia de buscar la manera de simplificar la burocracia.

Otro punto es devolver el liderazgo a cada director de escuela. "Toda la descomposición social obedece al fracaso educativo, pero éste no se debe a los maestros, sino a la manera en que el gobierno le ha convenido manejar la educación".

Manifestó que el país aún está a tiempo de salvar el sistema educativo, por lo que hizo un llamado a las autoridades a trabajar en ello.

Dijo que se ha demeritado la labor que efectúa el docente en México porque se le "corta la iniciativa". El maestro comentó que para solucionar los grandes problemas de la educación en el país hace falta inversión económica y además voluntad política.

"Un niño de escuela pública nos cuesta mucho más que lo que paga de colegiatura otro niño de algunas escuelas privadas".

"En este sexenio se fomenta la pereza al dar dinero a las personas que no hacen nada. Se acaba de aprobar una ley que cualquier víctima ciudadana que infrinja la cuestión del Sistema de Administración Tributaria (SAT) ya va a ser un criminal. ¿Qué ha pasado con todo el dinero que se han robado los políticos, dónde está?", cuestionó.