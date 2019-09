tips, tips, tips...

PARA SU NIÑA

Seguramente a ella le gustará jugar con las muñecas, vistiéndolas y arreglándolas, y como para siempre con todas las niñas, la molestará a usted muy a menudo preguntándole en dónde quedaron los zapatos, el vestido o cualquier otra de las prendas de la muñeca. Evite pérdidas de tiempo y enséñela a la vez a ser ordenada desde pequeña, dándole un viejo veliz pequeño para que guarde en él todas las pertenencias de la muñeca y aún a ésta misma, dentro, así tendrá siempre todo listo cuando vaya a jugar o quiera llevar a su muñeca a otra parte.

ESTAMBRE EN REGALOS

Aproveche todos esos sobrantes de estambre que tiene y que por ser muy poca su cantidad no le sirven para nada, vea en qué. En vez de usar un listón en las envolturas de sus regalos, haga que circule el estambre, entrelace colores, haga una cadena, combine. Le quedarán muy bonitos.

Tenga siempre en su blusa de mano una o dos bolsas de plástico, es increíble el número de veces que la sacarán de apuros. Por ejemplo, para guardar algunas cosas sueltas que compró sin envoltura, para depositar basura y pañuelos desechables cuando se tiene gripa, para proteger su misma bolsa de mano de un aguacero inesperado cuando es nueva y no quiere que se moje o ensucie. Y hasta para su cabeza cuando no lleva paraguas.

Mezcle su esencia favorita con aceite de bebé, pero no vacíe todo el frasco en el aceite. Experimente tan sólo con una o dos gotas de éste, primero para asegurarse de que le agrada. Posteriormente podrá ir mezclando según se haga necesario. El perfume al que se agrega una pequeña cantidad de aceite (sin olor) parece perdurar por más tiempo.

Si ha usado usted ese pegamento líquido blanco cuya tapa tiene forma de cono, con un pequeño orificio en el centro, muchas veces se habrá contrariado porque no sale el contenido del envase, es que el agujerito se ha tapado con el pegamento que ha quedado alrededor y que se reseca. Para evitar este resultado, inserte simplemente un palillo de dientes en el orificio cada vez que use la sustancia. Cuando la necesite la próxima vez, quite el palillo e inmediatamente saldrá libremente. Procure no introducir todo el palillo en el agujero del envase, pártalo por la mitad y deje afuera una buena parte para que pueda sacarlo fácilmente.

Si tiene una manguera vieja con varias roturas y está a punto de tirarla, deténgase. Hágale más agujeros, obstrúyale la salida y extiéndala sobre el pasto o entre las plantas. Tendrá un magnífico aspersor sin gastar nada.

Si continuamente se le resbalan de los ganchos muchas de sus prendas, como por ejemplo: sus blusas de seda y vestidos, las prendas que tienen tirantes delgados, etc., evítese esta contrariedad. Forre esos ganchos con tiras de tul de nylon. Esto evitará que la ropa se salga de ellos continuamente y que el gancho deje su marca en ella.

No ponga clavos adicionales en la cochera, en el taller del esposo, el patio y otros lugares en donde con frecuencia los ponemos para colgar la ropa de trabajo, el impermeable y otras cosas que a veces queremos tener cerca; instale mejor carretes de hilo vacíos. Evitará que se manche la ropa.