Miguel Ángel Fox se arriesga con ¿Quien es la máscara?

Como productor de televisión, Miguel Ángel Fox, dice no saber la fórmula del éxito, pera la del fracaso si y por ello, contrario a lo que se pensaba, reconoció que fueron ellos, refiriendose a Televisa, quienes decidieron no apostar por una nueva temporada de La Voz México, pues sentían que era un producto gastado y poco novedoso. "Los reality shows de busca de talento musical esta en súper decadencia, sólo basta con ver cómo le fue a Azteca con La voz, bueno por eso y otros problemas que tenían. Fue demasiado tiempo el que se hizo el reality musical en México o a lo mejor aquí tendemos a cansarnos más rápido porque en Estados Unidos los reality shows de talento musical siguen funcionando", dijo Fox. Miguel Ángel y la empresa de San Ángel decidieron buscar nuevos formatos y fue así que dieron con ¿Quién es la máscara? , que se basa en el show surcoreano King of Mask Singer que desde este año también se hace en Estados Unidos bajo el nombre The Masked Singer.