Rechaza Riquelme propuesta de recorte a procesos electorales

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, señaló que está en contra de la propuesta que realizaron legisladores del PAN en el Congreso de Coahuila, en el sentido de que se busca un recorte a los procesos electorales de la entidad en los próximos años.

Advirtió que dialogará con los diputados y diputadas de su partido (PRI), esto para que se pueda realizar una votación no favorable de la propuesta y se evite su aprobación ante el pleno, principalmente por los cambios en tiempos de la próxima gubernatura, la cual se recortaría a cuatro años para homologar la próxima elección con el Gobierno federal.

"No hay viabilidad dentro de esa reforma, yo recibí una gubernatura de seis años y quiero entregar al próximo gobernador una gubernatura de seis años, cuatro años no son suficientes, nos meterían en un proceso de que en el tercer año se tendría que estar preparando el proceso electoral para el siguiente gobierno... Sería menos que un alcalde y eso no creo que sea bueno para el estado".

Riquelme Solís fue claro al señalar que comprende los motivos financieros y logísticos para proponer la reducción de procesos electorales, pero reiteró que al aprobarse se correría el riesgo de perder margen político.

"Ya empatamos las alcaldías con las diputaciones federales para 2021, el año entrante son las diputaciones locales, muy probablemente las diputaciones locales, en un plazo no muy lejano habrá que empatarlas y ahí sí no pasa nada".

Recordó las alcaldías de un año que se tuvieron el año pasado, lo que representó en algunos casos la "no continuidad" de proyectos que se tuvieron en cada municipio.

En contra