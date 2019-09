Mexicanas van a Mundial de Gimnasia para aspirar a Tokio 2020

Las gimnastas Elsa García y Alexa Moreno consideraron que deben ir con la mejor preparación para enfrentar el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en Alemania, para aspirar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

García Rodríguez-Blancas, quien cumple con una semana de concentración en la capital mexicana, expresó que la misión es llegar con buen nivel y desde luego con la ilusión de estar en sus segundos Juegos Olímpicos.

“Es mi oportunidad para asistir a mis segundos Juegos Olímpicos, me siento feliz de poder regresar a la selección nacional con el nivel que traigo y además he tenido un descanso que me sirvió mucho”, añadió.

La gimnasta afirmó que por eso el Mundial es el evento de relevancia para consumar su objetivo y tener la mente centrada en llevar a cabo una buena competencia en Alemania.

A su vez, la medallista mundial Moreno Medina sostuvo que sólo espera la salida al Mundial, ya que todo lo que se pudo haber trabajado ya se hizo y sólo es cuestión de presentarse en la escena para demostrar el talento.

“Estoy pensando en mantenerme lo más estable posible y hacer una competencia más limpia y esperar clasificar a los Juegos Olímpicos por conjunto”, comentó la bajacaliforniana.

Indicó que aunque falta conocer más a sus compañeras del equipo, en estos días espera tener mejor entendimiento para cumplir con el objetivo histórico de calificar por equipos a los Juegos Olímpicos.

Previo al Mundial, programado del 4 al 13 de octubre venidero en Sttutgart, Alemania, el equipo participará en la Copa del Mundo de Guimarães, Portugal, del 19 al 22 de septiembre.