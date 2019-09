MINUTO ROTARIO

LA LUCHA CONTRA LA

ESCLAVITUD MODERNA

Se estima que 40,3 millones de personas alrededor del mundo viven en esclavitud, ya sea por explotación sexual o por trabajo forzado. Una nueva asociación entre un Grupo de Acción Rotaria y Freedom United ofrece a los rotarios una oportunidad de hacer algo para poner fin a la esclavitud.

Dave McCleary estaba trabajando como voluntario en una conferencia para jóvenes en 2012 cuando una joven llamada Melissa le explicó cómo ella había terminado involucrada en el comercio sexual.

Ella vivía en un lindo barrio de Atlanta, Georgia (EE.UU.), cuando un joven llamó a la puerta y le ofreció un trabajo como modelo. El hombre resultó ser un proxeneta, que la hizo caer en la prostitución por medio de una combinación de drogas, amenazas y coacción.

"Ella era de mi pueblo y vivía en un departamento donde había vivido mi esposa antes de casarnos", recuerda McCleary, socio del Club Rotario de Roswell. "Después de la presentación, un socio de mi club le dio un fuerte abrazo. Le pregunté cómo era que la conocía y me dijo que ella solía cuidar a sus hijos cuando tenía 12 años. Allí fue que me di cuenta de que este no era un problema ajeno. Esto sucede en todo nuestro alrededor".

McCleary es ahora copresidente del Grupo de Acción Rotaria contra la Esclavitud, que ha estado coordinando los esfuerzos de los clubes rotarios en la lucha contra la esclavitud desde 2013. Un gran desafío para el grupo ha sido motivar a los clubes para que actúen. La magnitud del problema puede ser desmoralizador.

Según el Índice de Esclavitud Global, se estima que 40,3 millones de personas están sometidas a alguna forma de esclavitud en el mundo: servidumbre, trabajo forzado, esclavitud infantil, tráfico sexual o matrimonio forzado.

"Creo que mucha gente pregunta: '¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podría mi pequeño club lograr un impacto?'", dice McCleary.

Una respuesta podría surgir de la reciente colaboración del grupo con Freedom United, una organización sin fines de lucro que ha movilizado a millones de asociados, activistas y promotores a través de campañas en línea para convencer a los gobiernos y a las compañías para poner fin a la esclavitud.

Por medio del sitio web de Freedom United, los clubes rotarios de cualquier tamaño pueden inscribirse para formar "anillos de libertad", los cuales despiertan la conciencia de la comunidad sobre la esclavitud mientras comparten información entre sí mediante una plataforma en línea. Freedom United ayuda al club a programar un evento comunitario de dos horas de duración al invitar a oradores, que pueden ser peritos, sobrevivientes y representantes de organizaciones sin fines de lucro locales que ya están luchando contra la esclavitud moderna. Al finalizar el evento, se invita a la gente a unirse al anillo. Entonces, el equipo básico que surge de allí selecciona proyectos anuales para comprometerse a llevarlos a cabo.

"Estos anillos se inspiran en un club rotario, pero también atraen a la comunidad en general", dice Joe Schmidt, Director General de Freedom United. "Tenemos una serie de opciones entre las que pueden elegir cuál hacer. Les pedimos que lo hagan simple y que se enfoquen precisamente en un proyecto en particular".

Schmidt, quien asesora a Delta Airlines en su estrategia contra el tráfico humano, se reunió con McCleary durante la participación de Delta con rotarios de Georgia y también en la Convención Rotaria de 2017 en Atlanta.

"Dave y yo comenzamos a conversar y reconocimos que solo en Estados Unidos podría haber entre 200 y 400 grupos que trabajan en temas de esclavitud moderna. Sin embargo, están todos desconectados entre sí y no tienen una plataforma en común", dice Schmidt. "Esto despertó en nosotros una conexión entre el interés de Freedom United de llevar nuestra comunidad masiva en línea a nivel popular y la capacidad de Rotary de proporcionar cientos de grupos de todo el mundo para ser soldados rasos en esta lucha".

Según Schmidt, un anillo de Chattanooga, Tennessee (EE.UU.), planea una gala anual de recaudación de fondos y otro grupo de Raleigh, Carolina del Norte, está trabajando en una caminata/carrera para despertar conciencia. Otro anillo está organizando un "proyecto de arena roja", en el que los voluntarios esparcen arena roja en las grietas de la calles de la ciudad para representar a todas las personas del mundo en esclavitud.

Ian Rumbles, presidente electo del Club Rotario de Clayton, Carolina del Norte, escuchó a Schmidt hablar en su conferencia de distrito en abril. Su club se encuentra en las primeras etapas de formación de un anillo.

"Resonaba en mí lo que escuché sobre la magnitud de la esclavitud doméstica y la cantidad de personas forzadas a trabajar en los campos agrícolas de mi propio estado", dice Rumbles. "El hecho de que habitantes de nuestro país fueran esclavos modernos me hizo ver que apenas podía imaginar la cantidad de esclavos del mundo entero".

Schmidt dice que la experiencia de Rotary en la erradicación de la polio demuestra la capacidad de los socios rotarios para abordar asuntos graves.

La paciencia de Rotary al comprometerse con una causa y su trayectoria en la lucha contra la polio han mostrado que los rotarios están dispuestos a tomar una acción madura y comprometida para lograr un cambio mundial a largo plazo aunque esto no brinde resultados gratificantes inmediatos.

Joe Schmidt

Director General de Freedom United

"La paciencia de Rotary al comprometerse con una causa y su trayectoria en la lucha contra la polio han mostrado que los rotarios están dispuestos a tomar una acción madura y comprometida para lograr un cambio mundial a largo plazo aunque esto no brinde resultados gratificantes inmediatos", nos dice. "Eso es lo que falta en la lucha contra la esclavitud moderna: grandes organizaciones dispuestas a embarcarse en este largo proyecto y erradicar la esclavitud de una vez por todas".

Los clubes rotarios han apoyado a las organizaciones de lucha contra la esclavitud durante más de una década. En uno de los mayores esfuerzos, 14 clubes rotarios dirigidos por el Club Rotario de Dunbar, Lothian (Escocia), establecieron un centro de capacitación profesional para sobrevivientes del tráfico humano en Kalimpong (India) en 2015. El proyecto fue financiado en parte por una subvención de la Fundación Rotaria. El grupo planea agregar un hogar para mujeres y niñas liberadas de la esclavitud.

McCleary espera que el trabajo con Freedom United ayude a lograr más resultados.

"Lo bueno de Rotary es que, aunque somos un grupo internacional, estamos basados en la comunidad", agrega. "Así que, cuando existe una necesidad en una comunidad, tenemos clubes rotarios allí para resolverlo".

