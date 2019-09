Piden diagnóstico antes de alza en tarifas de agua potable en Torreón

El Centro para la Evaluación del Desempeño Gubernamental (CEDeG) señaló que las tarifas del Simas no deben incrementarse "hasta en tanto no se tenga un diagnóstico preciso, así como un proyecto para hacer más eficiente a la paramunicipal, pues sin lo anterior no hay recurso que alcance ante la falta de un plan rector".

Así lo dio a conocer el director del centro, Rafael Olivares García, a través de un comunicado de prensa. Añadió que "cuando no se tiene un diagnóstico adecuado, ni objetivos claros, ni la forma en cómo se harán realidad dichos objetivos, la única certeza que existe es la dilapidación de recursos financieros, humanos y materiales". A su vez, recomendó revisar la labor de los integrantes del Consejo Directivo del Simas y del Despacho Auditor Externo, pues dijo "son corresponsables de la situación irregular de la paramunicipal". Señaló que CEDeG se encuentra disponible para efectuar una auditoría al organismo de agua para detectar sus áreas de mejora y "los compromisos que debe contraer de cara a un incremento de las tarifas". Y criticó que "es por ello que permitir incrementos en esas condiciones es autorizar que se sigan dilapidando los recursos. Basta ingresar a la información pública de la paramunicipal para percatarse de una opacidad asombrosa, tan asombrosa como la permisividad de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, ante flagrantes faltas a la normatividad establecida". Puso como ejemplo a los Programas Operativos Anuales 2019 del Simas, que consideró que "al igual que sus presupuestos de ingresos, egresos e informes de gasto trimestrales representan una tomadura de pelo para la ciudadanía, al carecer de sustento legal, técnico y metodológico".