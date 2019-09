No gastes de más, sigue estos consejos financieros para las fiestas patrias

En estas fiestas patrias los mexicanos les gusta festejar con familiares y amigos la Independencia de México en casa, en un restaurante, bar, en la feria o bien acude la fiesta mexicana que prepara el Ayuntamiento para ver los fuegos artificiales en la Presidencia Municipal.

Sin embargo, la Comisión para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) invita a los usuarios a que no hagan un mal uso de su cartera y no se endeuden por quedar bien con familiares y amigos. Por ello, ofrece algunas recomendaciones para evitar que la fiesta se amargue con deudas no programadas.

El primer consejo es evitar dar el famoso "tarjetazo". Expertos indican que es muy común que la euforia de la celebración lleve a las personas a usar sin pensar una tarjeta de crédito, sin considerar que es un medio de pago eventual y no una extensión de sus ingresos.

Por ello, precisaron que es importante evitar su uso excesivo y prefiere mejor pagar en efectivo, ya que pasada la fiesta el beneficio de su uso se esfumará como la espuma. Se pide que se fije un presupuesto límite.

Una segunda recomendación son la compra de adornos patrios. Algunos optan por vestir sus viviendas con los colores verde, blanco y rojo, ya sea con banderas o papel de colores, por lo que se invierte mucho dinero para una fiesta que dura pocos días.

Se aconseja reducir al máximo su gasto innecesario y si tiene adornos del año pasado sería bueno reciclarlos.

La Comisión también recomendó que sería ideal celebrar el Grito de Independencia con amigos o familiares, ya que además de convivir con sus seres queridos, sus finanzas personales no se verán quebrantadas. Los gastos se repartirían entre los asistentes.

Para quienes les gusta organizar las fiestas y pedirles a los asistentes que vayan disfrazados, lo mejor es elegir aquello accesorios que no impliquen mucho dinero y que tal vez usted las pueda elaborar por su cuenta. Se pide primero considerar un presupuesto.

Por último, Condusef también aconsejó buscar restaurantes o bares con promociones reales. Especialistas señalaron que si el tiempo no le permite cocinar o prefiere celebrar fuera de casa, una buena opción sería identificar negocios que ofrezcan comida, bebida, botana y en algunos casos, hasta noches temáticas o entretenimiento por un buen precio.