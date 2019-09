tips, tips, tips...

¿NECESITA UN MEDIO FONDO URGENTEMENTE?

Busque uno entero, de preferencia que esté un poco maltratado de su parte superior y córtelo al tamaño necesario. Luego hágale un dobladillo e inserte en él un pedazo de elástico al tamaño de su cintura (un poco apretado). Rápidamente saldrá del apuro.

Cuando quiera usted quitar la grasa excesiva a una salsa o una sopa, sumerja una hoja de lechuga en la preparación. Ésta no le agregará ningún sabor pero como es porosa, quitará el exceso de grasa. Puede usar tantas hojas de la lechuga como se necesiten, pero retírelas antes de servir el platillo.

En lugar de café, té o chocolate caliente, disuelva gelatina en agua caliente y de la a tomar a sus niños cuando le pidan alguna bebida. Es deliciosa, nutritiva y viene en distintos sabores. A ellos les gustará.

Cuando salga de vacaciones llévese algunas pinzas de las que se usan para prender la ropa en el tendedero. Le serán útiles para sujetar las cortinas en los hoteles, pues hay partes en donde hay demasiada luz a hora muy temprana de la mañana.

Contraluz. Viene de la página 3

...hay un poder superior, poseedor de una razón para cada evento que toca mi vida. Un ser al que, cuando algo resulta contrario a lo deseable, le pido luz para entender y fortaleza para conducirme. Un gran señor en cuyas manos deposito mi confianza plena, como hace un niño pequeño en brazos de su padre.

Tengo un amigo muy querido que se proclama ateo, postura que defiende en toda circunstancia. Ello resulta en interesantes debates por las diferencias de opinión, más cuando se agrega al mismo un tercero, fiel católico practicante. Visualizo su camino bastante dificultoso, pues a ratos ha de sentirse como un atlante con todo el peso del mundo encima, sin tener dónde tomar un respiro. Entiendo que él, como científico, busca entender a Dios antes de considerar la posibilidad de creer en su existencia. A sus ojos las maravillas que nos rodean son el resultado matemático de una secuencia de eventos fisicoquímicos, así, de un modo frío, sin la hermosura de una inspiración divina, que infunda su ánima en cada uno de los fenómenos de la naturaleza, para convertirlos en milagros. Su escepticismo de ateo se basa en la razón pura, la que determina que aquello que no puede comprobarse científicamente, no existe. Me temo que habrán de ser difíciles sus horas de incertidumbre, de dolor, de enfermedad, cuando habrá de sentirse muy solo, al no hallar a nadie más fuerte que él para apoyarse, consolarse y descargar su dolor. Pido a mi Dios por él, aunque sé que acogerá mi súplica con singular ironía. Pido porque algún día, quizás ante una eventualidad mayor, que lo lleve en búsqueda de respuestas, vuelva sus ojos hacia su propio interior, y descubra en las fibras de su corazón, un Dios que vive en cada latido, como principio impulsor de la vida. Una vida que nos permite acoger las dificultades terrenas que todos habremos de enfrentar, tarde o temprano, con la mansedumbre de un hijo, que sabe que a él le toca poner su mayor esfuerzo, y ya Dios se encargará del resto. En la confianza de que nuestro fin último como humanos, no radica a dos metros bajo tierra, sino que, movidos por la fe, estemos en capacidad de acatar los rigores de esta vida, con la esperanza de que valió la pena hacerlo.