Colapsa pavimento en la colonia División del Norte de Torreón

Fue la noche de este viernes cuando el cárcamo ubicado en División del Norte y calle Lago de Guadalupe, colapsó generando incertidumbre y molestia en los vecinos del lugar.

Habitantes de Provitec, Torreón Residencial, División del Norte y Carmen Romano, exhortaron a las autoridades a poner atención ante este desperfecto, ya que señalan que ante la presencia de las lluvias puede convertirse esta zona en un mayor desastre para sus viviendas y la circulación de la zona.

Es por ello que los vecinos exigen que se ejecute a la brevedad un trabajo correcto, en donde no solo vengan a tapar y ya, sino que, subrayaron, se haga un trabajo a profundidad.

"Tenemos temor de que si llegara a caer una lluvia intensa se haga aquí un desastre con la inundación que se podría dar, porque ya la hemos tenido, ese colector debe estar mejor conectado, no hay una preparación para las lluvias que de pronto azotan a la ciudad, y luego son años en los que no hemos visto que exista un análisis de las condiciones del drenaje, de en qué condiciones se encuentra su infraestructura, se esperan a que se hunda el pavimento, se generen fugas de aguas negras, o que pase cualquier desperfecto para entonces si ya comenzar a trabajar, lo cual no debe ser así", manifestó la señora Graciela Bravo, habitante de la zona.

Ante este caso, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), indicó que se trata del hundimiento del pavimento, lo cual no afectó al drenaje sanitario que por ahí corre.

El jefe del departamento de comunicación social del Simas, Rogelio Lozoya Aguirre, dijo que tal desperfecto se suscitó debido a que se trata de una tubería de cerca de 30 años de antigüedad, por lo cual se dio este hundimiento.

"En la zona se dio un hundimiento del pavimento, no se afectó la tubería, la cual al ser vieja con cerca de 30 años de antigüedad, hace que se generen este tipo de circunstancias, las cuales se repararán, se trabajará en toda la línea para resarcir el daño y dejar una estructura segura", indicó.

Finalmente mencionó, que se acordonó la zona para evitar algún accidente en el lugar, y añadió que se comenzará con los trabajos de reposición, teniendo proyectado concluir el martes de la próxima semana con las labores.

Como consecuencia de la reciente caída de precipitaciones, en la calle González Ortega entre avenida Escobedo y avenida Ocampo el pavimento sufrió afectaciones con la caída de un colector.

Vecinos del lugar dieron a conocer que un camión de ruta terminó por caer en la zanja, lo que llevó a trabajadores del Simas a acudir realizar las respectivas reparaciones con celeridad.

En el sitio, ya solo se encuentran montones de arena, siendo que se llevaron a cabo las respectivas labores, sin que se haya vuelto a pavimentar. Los habitantes de la vialidad temen que vuelva a suceder lo mismo ante el pronóstico pluvial y el paso de la ruta.

Exigen concluir obras en Provitec

Vecinos del fraccionamiento Provitec hicieron un llamado a las autoridades municipales para concluir las obras que están en proceso, como una que tiene tres semanas abandonada del cárcamo pluvial del sector.

Ricardo Parada Alvarado, representante de los colonos del fraccionamiento Provitec y del Frente ciudadano por un Drenaje Sanitario y Pluvial, explicó que tenían dos bombas y con el reequipamiento se debió instalar la línea presurizada que debe salir del cárcamo pluvial hasta el bulevar Revolución para conectarse a la bóveda pluvial.

"Se debieron conectar las nuevas bombas a la línea presurizada, pero nuestro temor es que caiga una tormenta como las de 2016 y 2018 que nos inundamos y volvamos a sufrir daños en nuestros patrimonios".

Comentó que los sectores que se ven más afectados en temporada de lluvias atípicas son las colonias Torreón Residencial, Provitec, Carmen Romano y División del Norte.

"Exigimos que concluyan las obras que ya están en proceso y esa particularmente porque ya es poco lo que falta… puede haber graves consecuencias". Señaló además que falta construir una boca de tormenta para desalojar aguas pluviales en la calle Thomas Alva Edison y calzada División del Norte.

"En el 2016 y 2018 que sufrimos inundaciones fue porque el drenaje sanitario estaba colapsado en la Gómez Morín, eso quiere decir que aunque no lloviera había derrames de aguas negras porque se formaba un tapón y el agua ya no circulaba, entonces se regresaba y salía por las alcantarillas e inclusive llega a brotar al interior de los domicilios. Entonces cuando llovió se saturó la línea y más del 50 por ciento del agua que teníamos por inundación era por aguas negras".

Agregó que la situación ya se ve más complicada porque la noche del viernes se colapsó el colector sanitario en la calzada división del Norte a la altura de la calle Verseluis y Guadalupe de las colonias Provitec y Carmen Romano.

"El temor es mayor porque si llega a llover nos vamos a inundar porque no se han conectado las dos bombas del cárcamo pluvial y porque ya se colapsó el colector".

(Con información de Cuauhtémoc Torres)